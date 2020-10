Barbara d’Urso a Sanremo nel 2022? La reazione della conduttrice alla notizia

Barbara d’Urso al Festival di Sanremo nel 2022? A predirlo un sensitivo che nel corso di Pomeriggio 5 ha parlato anche di nuovo fidanzato

Potrebbe essere un 2022 fantastico per la conduttrice napoletana. A confermarlo è un sensitivo che ha raccontato nei giorni scorsi di aver fatto un sogno sulla popolare regina dei palinsesti di Mediaset. Sogno che riguarda sia la sua vita professionale che quella personale. Infatti il mago “Salvatore” parla di prospettive positive per la D’Urso anche per la vita sentimentale. Insomma, il mago parla di conduzione di Festival di Sanremo che di nuovo fidanzato per lei. Invitato a “Pomeriggio 5” il mago Salvatore ha confermato di aver fatto un sogno importante sulla conduttrice. “Sei destinata al palco dell’Ariston” ha dichiarato nello studio del noto programma di intrattenimento. Ed è stato anche abbastanza preciso e dettagliato nella ricostruzione del sogno: “Arriverai alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2022”. Ipotesi che non sarebbe da scartare, anche perché la popolare conduttrice è molto stimata dal pubblico. Nonostante per lei arrivino anche delle critiche da parte di alcuni detrattori – soprattutto dai social – la sua celebrità resta alta. La conduzione della principale kermesse musicale del nostro paese è saldamente nelle mani di Amadeus anche per questa edizione del 2021, ma di quella successiva ancora nulla si sa. Avrà ragione il mago Salvatore? Potrebbe darsi, tanto che la risposta della conduttrice è stata vaga: “Mai dire mai nella vita. Faccio questo lavoro, quindi non si escluderebbe questa ipotesi”. Risposta abbastanza scherzosa di Barbara d’Urso, che ha ascoltato anche l’altra predizione del mago. Che ha parlato di nuovo fidanzato per la conduttrice. Ma questa volta i tempi per il sensitivo sono più corti rispetto a quelli della condizione del Festival di Sanremo. Infatti mago Salvatore ha parlato di tempi brevi, che potrebbero essere anche inferiori all’arrivo del 2022. Staremo a vedere se una o entrambe le visioni del mago saranno giuste. A voi piacerebbe avere la conduttrice come regina del Festival?