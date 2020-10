Meteo oggi mercoledì 28 ottobre: arriva l’anticiclone africano che porta via la pioggia

Meteo oggi mercoledì 28 ottobre: in arrivo dalle prime ore di questa mattina l’anticiclone africano che riporta il sereno. Vediamo dove

La giornata di oggi è caratterizzata da un sensibile miglioramento della situazione meteo in tutta Italia. Come si può notare anche dalla mappa la pressione del ciclone dai Balcani che da qualche giorno si era abbattuto sul nostro paese sta spostandosi verso i paesi nordici e dell’Est Europa. Nuvole che spariscono e che fanno spazio al sole grazie all’arrivo dell’anticiclone africano che porterà nuovamente ad un cambiamento dello scenario a partire dalle prime ore del mattino di oggi. Il maltempo ha le ore contate anche nelle regioni del Sud, dove da ieri forti temporali hanno fatto registrare allerte ed alluvioni, con i temporali che si sono abbattuti anche in modo violento soprattutto in Campania Calabria Puglia e parte della Sicilia. Al Nord ed al Centro bel tempo sin da stamattina. Ma vediamo nel dettaglio come cambierà lo scenario sul paese nella giornata di oggi mercoledì 28 ottobre.

Meteo in netto miglioramento nelle regioni del Centro Nord, con sole e bel tempo anche in Friuli e Trentino

Al Centro Nord situazione in forte miglioramento. Con l’anticiclone africano che sin dalle ore del mattino soffierà una ventata di aria calda, spazzando tutti i residui piovaschi anche sui rilievi alpini. Giornata soleggiata ovunque, anche in Liguria e Nord Est che nei giorni scorsi hanno evidenziato temporali ed alluvioni. Dalle prime ore del mattino di oggi come unica criticità rimarrà quella di possibili banchi di nebbia e foschia su Piemonte Lombardia e Pianura Padana. Ma da metà mattinata il sole prenderà la scena con bel tempo ovunque sino a sera. Temperature in leggero aumento, venti deboli e mari poco mossi.

Al Sud e sulle isole rovesci sparsi al mattino, ma nell’arco della giornata il sole spazzerà via nuvole e piogge

Situazione in netto miglioramento anche sulle regioni del Sud. Nelle prime ore di questa mattina ancora possibili rovesci sparsi su Basilicata Calabria e parte della Sicilia. Ma, come al Centro Nord, nell’arco della giornata l’anticiclone africano comincerà a soffiare aria calda anche nelle zone maggiormente colpite dai temporali e nubifragi di ieri. Quindi il sole prenderà spazio anche in Campania e Calabria, le due regioni che più delle altre nelle ultime 24 ore hanno risentito della cosa del ciclone balcanico che sta lasciando per il momento la penisola. Mari poco mossi e venti deboli permetteranno il ripristino dei collegamenti in Campania con le isole del Golfo di Napoli. La situazione di stabilità prevarrà, così come nelle regioni del Nord e del Centro, fino alla giornata di domenica 1 novembre. Con la ventata di tempo mite che regnerà ancora per qualche giorno fino alla conclusione di questo pazzo mese di ottobre.