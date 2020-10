Meteo domani giovedì 29 ottobre: l’anticiclone sub tropicale si abbatte sull’Italia

Meteo domani giovedì 29 ottobre: l’anticiclone sub tropicale si abbatterà sulla penisola portando sole e bel tempo su tutte le regioni

Meteo in Italia che continua ad andare verso la stabilità anche nelle prossime ore. E nei prossimi giorni fino alla giornata di domenica. Ci apprestiamo a vivere un weekend soleggiato e senza particolari criticità dalla giornata di domani giovedì 29 ottobre, con l’anticipo di alta pressione e temperature piacevoli che hanno caratterizzato anche la giornata di oggi. La settimana si chiuderà con la prima domenica di ottobre all’insegna del sole grazie all’arrivo dell’anticiclone africano che ha già mostrato i primi segnali nelle regioni del Nord e del Centro. Ma vediamo nel dettaglio quello che sarà il tempo nella giornata di domani.

Meteo senza criticità nelle regioni del Centro Nord: foschia e nebbia al mattino, sole per il resto della giornata

Al Nord e nelle regioni del Centro la situazione dal mattino senza particolati criticità. Nelle aree della pianura padana possibili banchi di nebbia e foschie che velocemente lasceranno spazio al sole ed al bel tempo per tutta la giornata. L’anticiclone africano, che ha degli effetti devastanti nei mesi estivi, sarà molto avvertito nelle regioni del Centro Nord che notoriamente non sono miti in questo periodo. Facciamo riferimento alle aree montane ed alpine che godranno di temperature quasi primaverili nella giornata giovedì e anche venerdì. Una tregua molto gradita soprattutto dopo le alluvioni della settimana scorsa che resteranno solo un ricordo.

Al Sud e sulle isole il ciclone dai Balcani è spazzato via dall’anticiclone africano, che porterà temperature miti

Anche al Sud e sulle isole la situazione sarà per la giornata di domani e nei prossimi giorni caratterizzata da sole e bel tempo su tutte le regioni. Il maltempo delle scorse ore in Campania Puglia Calabria e Sicilia sarà solo un ricordo, con i cieli limpidi a l’aria primaverile che renderà piacevole le giornate in questo scorcio di pazzo mese di ottobre. Anche le isole godranno di cielo sereno e sole, con le temperature sopra le medie sia nella giornata di domani che in quella di giovedì.