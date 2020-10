Meteo domani mercoledì 28 ottobre: arriva la svolta in questo pazzo mese che si avvia alla conclusione. L’anticiclone porta via la pioggia

Meteo che porterà l’ennesimo cambiamento anche alla fine di questo pazzo mese di ottobre. Dalla giornata di domani, infatti, l’anticiclone africano si presenterà in maniera massiccia su tutta la penisola. Dal mattino ancora qualche locale rovescio toccherà alcune regioni del Sud, ma a partire dalle ore 12 si assisterà al cambiamento che milioni di italiani si aspettavano. Ossia l’arrivo di un’alta pressione che porterà via le piogge, con conseguenze che si tradurranno in cieli sereni ed azzurri. Nelle regioni del Nord nelle ore del mattino possibili foschie e banchi di nebbia che si dissolveranno nelle ore successive. I mari saranno calmi ed i venti moderati. Ma vediamo nel dettaglio quelle che saranno le previsioni per la giornata di domani.

Meteo stabile al Centro Nord, con i cieli sereni che si estenderanno anche in Trentino e nelle aree alpine

Nessun cambiamento rispetto alla giornata di oggi nelle regioni centrali e settentrionali. Dalle prime ore del mattino possibili foschie e banchi di nebbia nelle aree della pianura padana, ma anche in Piemonte e Lombardia con il vercellese ed il pavese maggiormente colpiti da questa criticità. In ogni caso nel corso della mattinata il cielo si ripulirà e la giornata rimarrà soleggiata per l’intero arco della giornata. Anche il Trentino ed il Friuli vedranno una giornata serena e senza alcuna minaccia. Bel tempo anche in Liguria Emilia Romagna e Toscana, che la settimana scorsa hanno fatto registrare allerte meteo e nubifragi. La situazione di stabilità prevarrà fino al weekend. Temperature in aumento a partire dalle ore del mattino.

Al Sud e sulle isole ritorna il sereno dopo giorni di forte maltempo. Schiarite anche in Sardegna ed in Calabria

Anche nelle regioni del Sud la situazione andrà man mano migliorando. Nella mattinata di domani in effetti ci saranno ancora locali rovesci su Molise Calabria e parte della Sicilia. Ma questa perturbazione verrà spazzata via nel corso della stessa mattinata dall’anticiclone africano che come al Nord si impossesserà anche delle regioni del Sud. Le allerte che si sono registrate in queste ore tra Campania Puglia e Calabria saranno solo un triste ricordo, con il bel tempo che caratterizzerà anche la giornata di domani. Anche per il Sud la situazione durerà per qualche giorno e si arriverà nel weekend di Halloween con giornate ancora soleggiate e senza alcuna criticità. Dalla mattinata di domani i venti saranno ancora moderati, mentre i mari dai mossi a poco mossi. Nessun problema, dopo qualche ora di disagio, anche per i collegamenti in Campania con le isole del Golfo. Temperature in lieve aumento ovunque nel corso della giornata, anche in Sardegna, che vedrà miglioramenti a partire dal mattino.