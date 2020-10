Elettra Lamborghini, i follower sono increduli: “Forse lo stai facendo troppo”

Elettra Lamborghini ha mostrato ai follower di IG una foto con un vestito rosso che ha evidenziato un dettaglio che non è passato inosservato

La cantante ed influencer bolognese è stata protagonista su Instagram. Come spesso le accade, anche per il personaggio amato e seguito che è, le sue Stories o i post che pubblica sulla sua pagina ufficiale ricevono un successo clamoroso, con i numeri da vera star del web. Personaggio che in effetti è da tempo, con i suoi 6,5 milioni di follower che stravedono per lei. Sia prima del suo matrimonio con il Dj Afrojack che dopo, la sua notorietà è stata sempre alta. La sua esplosività fisica e le curve da capogiro hanno spesso fatto sognare i follower. Ma anche la simpatia tutta romagnola ed il rapporto diretto con gli ammiratori la rendono come uno dei personaggi davvero più amati dal pubblico della televisione e del web. La sua prima grande ed importante apparizione al pubblico resta quella al Festival di Sanremo. Con il pubblico che ha scoperto il personaggio Elettra Lamborghini e non ha mai più smesso di amarla e seguirla. I follower di Instagram spesso la riempiono di complimenti per gli scatti bollenti che pubblica, lasciando a bocca aperta per pose bollenti che mettono in evidenza le sue curve che come detto non passano inosservate. Al punto da creare aspettative nei fan che si aspettano ogni giorno sue notizie attraverso post o Instagram Stories. Nell’ultimo scatto che ha pubblicato sulla sua fan page ufficiale, si è mostrata con un vestito rosso aderente che ha lasciato i follower senza parole. Un dettaglio è emerso su tutti, oltre alla sua bellezza e sensualità che non manca mai. Tanti infatti i commenti dei follower che hanno notato quanto sia dimagrita in queste settimane post matrimonio. “Come sei diventata magra” “Non dimagrire troppo” i commenti dei fan che sono rimasti senza parole alla visione della foto che vi proponiamo sotto.