Coronavirus: coprifuoco e chiusure anticipate e il tasso di mortalità sembra essere dello 0,05 %

Secondo uno scienziato della Standford University l’attuale tasso di mortalità del Covid si aggira intorno allo 0,05% negli under 70.

Sta facendo discutere – e sollevando manifestazioni di protesta – l’ultimo Dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte che impone la chiusura anticipata alle 18 per bar e ristoranti e la chiusura totale di piscine, palestre, cinema e teatri. Anche il viceministro alla Salute Pier Paolo Sileri – medico chirugo specializzato in oncologia – ha dichiarato di non essere d’accordo con queste misure né con l’attuale modus operandi del Governo su diversi fronti. Ma la situazione del Covid e degli ospedali quanto è effettivamente grave? Stando alle stime dello scienziato della Stanford University, John Ioannidis, la mortalità da Covid-19 negli under 70 varia da 0 a 0,31%, con una media dello 0,05%. Questi numeri derivano da un lavoro – sottoposto a peer review – nell’ambito del quale sono stati analizzati 61 studi riportanti 74 stime e 8 stime nazionali.Secondo la ricerca, nella fascia d’età inferiore ai 70 anni, Il Covid-19 può effettivamente causare la morte di 1 persona su 2.000 sane. La revisione del lavoro di Ioannidis è stata citata nel Bollettino dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Lo scienziato non ha presentato una stima ufficiale per il tasso di mortalità nei soggetti più a rischio, ovvero gli over 70. Ha solo suggerito che negli individui di età superiore a 70 anni, il tasso di mortalità del Covid si aggira intorno allo 0,25%. Tuttavia il tema della letalità del Covid-19 resta uno tra i più dibattuti in quanto può variare a seconda dei modelli di riferimento che si utilizzano. Gli studiosi dell’l’università di Oxford, ad esempio, hanno usato modelli che suggeriscono un tasso dell’1,4%. Mentre l’Oms afferma che lo 0,6% di chi si ammala di Covid-19 muore complessivamente. Alcuni scienziati sono già partiti all’attacco contro Ioannidis accusandolo di aver utilizzato i dati in modo errato e fatto riferimento a popolazioni inadeguate a stabilire il reale indice di mortalità del virus. L’esperto è attualmente sotto indagine a Stanford per una presunta sottovalutazione della letalità del coronavirus

Eppure Ioannidis non è l’unico a sostenere che il livello di letalità del Covid si sia abbassato. Anche secondo i dati dell’Instant Report Covid-19 dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell’Università Cattolica la letalità del SARS-CoV-2 in Italia sembra essersi notevolmente ridotta rispetto a marzo. Infatti al 20 ottobre il rapporto tra pazienti Covid deceduti e totale dei positivi era pari allo 0,27%. Non solo. tale studio ha dimostrato come nessuna Regione, al momento, può dirsi “satura” per quanto riguarda le terapie intensive. Infatti, prendendo come soglia di riferimento il 30% dell’occupazione dei posti letto – valore indicato dal Ministero della Salute nella circolare del 30 aprile 2020, tutte le Regioni risultano essere al di sotto di tale limite. Il valore più vicino alla soglia è quello della Valle D’Aosta che registra il 27,78% dei posti letto occupati nelle terapie intensive.