Coronavirus, Alessia Marcuzzi di nuovo positiva al test: salta la puntata di Le Iene

Coronavirus: Alessia Marcuzzi è risultata nuovamente positiva al test rapido pungidito, per prassi ha dovuto saltare la serata a Le Iene

La conduttrice ha voluto avvertire in prima persona i suoi follower di Instagram, spiegando nel dettaglio come sono andati i fatti. Anche stasera, poco prima di entrare negli studi di Cologno Monzese per prepararsi alla nuova puntata di Le Iene, ha fatto il test rapido che è risultato positivo. In seguito il test antigenico tramite tampone ha dato esito negativo. Ma adesso per prassi la conduttrice ha dovuto effettuare il tampone molecolare che richiederà delle ore prima di dare l’esito. Su Instagram, dalla sua pagina Ufficiale, la conduttrice ha spiegato l’accaduto per tranquillizzare i follower: “Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Cosi’ mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappas come ogni martedi’. Vi mando un bacio❤️”. Si tratta della seconda volta che la conduttrice ha dovuto abbandonare gli studi prima della puntata de Le Iene dopo aver effettuato il test per il Coronavirus. Alessia Marcuzzi dopo la pubblicazione del post su Instagram ha ricevuto il sostegno di tutti i suoi follower. Che l’hanno sostenuta invitandola ad avere pazienza ma soprattutto prudenza in quest’emergenza che non risparmia nessuno. Tanti i personaggi dello spettacolo e della televisione che sono risultati positivi ai tamponi. Anche i personaggi dello sport stanno facendo i conti con questa emergenza. Di poco fa la notizia che Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo, e per questo motivo salterà la sfida della sua Juve contro il Barcellona in Champions League.