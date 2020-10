Beatrice Valli senza veli: sul divano la vestaglia lascia scoperto un dettaglio bollente

Beatrice Valli ha postato una foto su Instagram che ha fato il giro del web: follower scatenato per un dettaglio bollente che non è sfuggito

La web influencer ha postato una foto che in pochi minuti ha raccolto un numero importante di like e di commenti. Non è la prima volta che accade che la compagna di Marco Fantini riesce a catturare l’attenzione dei folower con scatti anche bollenti che riescono a mettere in evidenza la sua forte sensualità e bellezza. Il suo successo sul web ormai è acclarato, con i follower che non smettono di seguirla anche dopo la sua esperienza ad Uomini e donne, il programma che l’ha lanciata e l’ha resa famosa. Con l’approdo su Instagram i suoi seguaci si sono raddoppiati in poco tempo, con la crescita che rimane costante. Oggi la bella Beatrice conta ben 2,6 milioni di follower, un numero che certifica la sua forte crescita e popolarità. A 25 anni è già mamma per la terza volta: il 13 maggio scorso ha dato alla luce la piccola Azzurra Fantini, sorella di Bianca. La web influencer ha anche un altro figlio più grande avuto dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Relazione che ovviamente si è interrotta anni fa. Molto attiva per ovvi motivi sui social, la web influencer ha spesso messo in evidenza le sue doti fisiche con post che hanno evidenziato la sua bellezza ma anche le sue curve bollenti. Anche nell’ultimo post che ha pubblicato ha scatenato i suoi follower con una foto che ha esaltato la sua forte sensualità- Sdraiata sul divano, la vestaglia non è riuscita a coprire tutte le sue curve, lasciando parzialmente scoperto il lato b. Il particolare bollente non è sfuggiti ai fan che si sono scatenati in commenti per lei che hanno evidenziato tutto l’amore nei suoi confronti del popolo del web.