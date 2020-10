Meteo oggi lunedì 26 ottobre: in arrivo il ciclone artico che porterà fino alla giornata di mercoledì maltempo con pioggia vento e neve. Il punto della settimana

Sarà una prima parte di settimana indirizzata dal maltempo quella che ci porterà alla fine del mese di ottobre. Con temporali su tutta la penisola, ma anche forte vento e neve che comparirà sui rilievi alpini a causa di un ciclone artico che ci mostrerà un anticipo di inverno, dopo il caldo anomalo che soprattutto al Sud ha condizionato le settimana scorsa. Dalle prime ore di stamattina al Nord ed al Centro possibili temporali si abbatteranno su parecchie regioni, con un brusco crollo delle temperature che arriverà anche al Sud e sulle isole. Miglioramento a partire dalla giornata di giovedì. Ma vediamo nel dettaglio quello che saranno le previsioni per tutta la settimana.

Meteo caratterizzato da temporali e vento forte, anche con neve sui rilievi alpini, fino alla giornata di mercoledì

Meteo settimana: da oggi il maltempo si abbatterà sul Nord Ovest, con cielo coperto e temporali anche su Liguria e parte della Toscana. Il peggioramento toccherà dalla serata anche le regioni del Centro Sud e le isole. Con conseguente calo delle temperature e primi spruzzi di neve sui rilievi. Anche per la giornata di martedì 27 le cose non andranno meglio. Infatti il maltempo si estenderà anche nelle regioni del Centro Sud. I nubifragi di Piemonte Valle d’Aosta Lombardia e Liguria si estenderanno anche su Lazio Campania e Molise, ma anche Calabria e Sicilia. Temporali possibili anche sulla zona a Sud della Sardegna. Il mercoledì porterà i primi miglioramenti al Centro Nord, mentre il maltempo continuerà praticamente su tutte le regioni del Sud. Con possibili criticità nel casertano e in Puglia Calabria e Sicilia, anche con trombe marine. Temperature che anche nella giornata di mercoledì avranno un calo rispetto alla settimana scorsa. Dalla giornata di oggi e fino a mercoledì a creare problemi saranno anche i forti venti provenienti da Est. Mari mossi e molto mossi soprattutto sul versante Adriatico.

La tregua a partire da giovedì: ci avvicineremo al prossimo weekend con giornate di sole e cielo sereno

Dalla giornata di giovedì si avranno i primi sensibili miglioramenti, con il sole che sarà nuovamente protagonista su tutta la penisola che uscirà dal vortice creato dal ciclone artico. Possibili locali rovesci sulla Liguria e parte della Toscana. Ma complessivamente comincerà l’avvicinamento al weekend che sarà all’insegna del bel tempo. Infatti il venerdì sarà ancora caratterizzato da giornate soleggiate da Nord a Sud, con un lieve aumento delle temperature che concederà una tregua su tutto il territorio. Identico scenario anche per la giornata di sabato 31 ottobre, che vedrà quindi il weekend di Halloween all’insegna del cielo sereno e delle temperature più miti rispetto a quelle della settimana scorsa. A concludere la settimana la domenica soleggiata del 1 novembre. Anche per il primo giorno festivo del prossimo mese si potrà godere di un bel tempo per trascorrere qualche ora di svago lontano da casa. Ovviamente restrizioni permettendo.