Kim Kardashian festeggia il compleanno con un bikini mozzafiato: “This is 40!”

Kim Kardashian ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno postando una foto su Instagram con un bikini mozzafiato che ha esaltato il web

Prima una festa a sorpresa per i suoi 40 anni, organizzata dagli amici di sempre. Con delle immagini che hanno ricordato tutti i compleanni del passato. Una sorpresa che ha emozionato l’influencer e imprenditrice che rimane tra le donne più belle e ricche del mondo. Il suo quarantesimo compleanno doveva rimanere per pochi intimi a causa dell’emergenza Coronavirus che impone divieti forti e stringenti anche negli Usa. Con la festa di quest’anno che doveva essere rinviata a data da destinarsi. Invece i suoi amici le hanno riservato una sorpresa che ha lasciato senza parole la diretta interessata, che ha esternato nelle Instagram Stories tutta la sua emozione. Una sorpresa per l’esponente più famosa nella famiglia dei Kardashian, che è una delle più influenti del mondo. Bella, ricca e formosa, l’affascinante Kim Kardashian rimane uno dei personaggi più ambiti del mondo, con un seguito su Instagram che è da numeri importanti. Infatti il suo profilo Instagram conta 190 milioni di follower, che rimangono estasiati dai post che pubblica. Foto e video che mettono in evidenza la sua bellezza curvy che fa sognare i suoi ammiratori. L’ultimo post che ha pubblicato ha avuto un successo clamoroso, con i follower che hanno apprezzato il suo bikini che ha messo in evidenza le sue curve bollenti. In bikini ha mostrato la sua bellezza e sensualità, commentando “This is 40” in occasione del suo compleanno. L’influencer ed imprenditrice in occhiali chiari e capelli legati in una lunga coda, ha postato una foto che fa riferimento a qualche mese fa, in uno splendido scenario che ha mostrato un paesaggio da favola. Foto che ha fatto sognare i suoi follower e che proponiamo sotto lasciando come sempre a voi i commenti.