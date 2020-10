Antonella Mosetti, l’intimo non trattiene le sue curve: “Sei come la Gioconda”

Antonella Mosetti ha infiammato il popolo del web con l’ennesimo scatto bollente che ha mostrato le sue curve: follower pazzi dalla showgirl

La showgirl sta vivendo un periodo particolare e felice. Dopo un estate di critiche e rancori, con le polemiche a seguito del contagio da Coronavirus e la polemica per sostenere l’amico Flavio Briatore, è stata protagonista in tante occasioni. Sia in televisione, con le apparizioni nelle trasmissioni di Barbara d’Urso e in generale nel mondo dell’intrattenimento, ma anche e soprattutto sul web. Infatti è qui che sta riuscendo ad ottenere i suoi maggiori successi, principalmente grazie alle sue doti fisiche che non passano inosservate. I follower impazziscono per la sua perfezione fisica e per la sua bellezza che dopo tanti mesi sta tornando finalmente al naturale. Come da sua stessa ammissione a fatica sta riacquistando il suo volto e la sua lucentezza originaria. Con quei tratti che le hanno fatto guadagnare tantissimi consensi per la sua bellezza. Adesso Antonella Mosetti sembra una donna diversa, che fa impazzire i follower di Instagram e che li fa innamorare. Con le sue curve bollenti poi riesce ad avere su di se l’attenzione del e a conquistare numeri importanti con consensi che le arrivano dai like e dai commenti ai post che pubblica. Foto e video che scatenano le reazioni dei fan che non riescono a non commentare i suoi scatti che spesso fanno il giro del web e delle bacheche. Insomma, anche con l’ultimo post la showgirl è riuscita a conquistare migliaia di follower che hanno apprezzato l’intimo ed il décolleté abbondante che è emerso. Una foto che come sempre riproponiamo sotto e che mostra la sua forte sensualità. Lasciando a voi i commenti, constatiamo che in pochi minuti dalla pubblicazione lo scatto ha ricevuto migliaia di commenti di apprezzamento nei suoi confronti ma anche like.