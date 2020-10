Meteo oggi domenica 25 ottobre, una giornata di tregua: c’è il sole ma anche la nebbia

Meteo oggi domenica 25 ottobre: una giornata di tregua dalla pioggia nell’ultima domenica del mese. Tra le insidie nebbia e calo temperature

Meteo per la giornata di oggi domenica 25 ottobre: miglioramenti al Nord ed al Centro, con una tregua per quel che riguarda le piogge ed i temporali. Per qualche ora ci sarà infatti su tutte le regioni settentrionali sole con cieli poco nuvolosi. Anche al Centro Italia sensibile il miglioramento, con la mattinata che sarà caratterizzata dal sereno anche nelle regioni come la Toscana e la Liguria che nella giornata di ieri hanno avuto la pioggia come la protagonista assoluta. Nell’ultima domenica di ottobre ci sarà la nebbia come protagonista dalle prime ore di questa mattina. Al Sud e sulle isole invece cielo sereno o poco nuvoloso, con le temperature generali in lieve diminuzione prima del crollo generale che si avrà già a partire dalla giornata di domani. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione della giornata di oggi.

Previsioni meteo: tregua per l’ultima domenica di ottobre. Nebbia protagonista in molte regioni da stamattina

Una tregua per il Centro Nord che si attendeva dopo gli acquazzoni della giornata di ieri. Bel tempo che caratterizzerà la giornata di oggi sin dalle prime ore della mattina. Poi per il resto della giornata cielo sereno anche ad Est ed al Centro Italia. A partire dal tardo pomeriggio e fino a sera si attende il peggioramento della situazione che ci porterà ad un inizio settimana non bello. Con abbassamento delle temperature e temporali possibili anche a bassa quota. L’insidia della giornata di oggi, soprattutto per la mattinata resta la nebbia, forte in Piemonte Lombardia Veneto ed Emilia Romagna. Ma anche in Toscana ed Umbria intensi banchi renderanno la circolazione complicata.

Al Sud e sulle isole giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in Sardegna e versante tirrenico

Situazione stabile al Sud con la domenica che sarà abbastanza soleggiata, con il bel tempo dal mattino su tutte re regioni, con possibilità di addensamenti nell’arco della giornata. Nessuna particolare criticità per tutta la giornata di oggi. In serata calo delle temperature e tempo che si appresta anche per le regioni del meridione e le isole ad avere un picco verso il basso a partire da domani mattina. Mari calmi, venti moderati.