Terremoto in Campania, scossa nel pomeriggio: sisma avvertito nel Salernitano

Terremoto in Campania: una scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio di oggi nel Golfo di Salerno. Forte spavento per le persone

La terra ha tremato nelle scorse ore in Campania, precisamente nel Salernitano. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno avvertito una scossa di magnitudo 3.1 nel Golfo di Salerno avvertita da parte della popolazione. Il sisma è stato avvertito in varie città del Cilento, in particolar modo ad Agropoli Capaccio Battipaglia e Castellabbate. Non si segnalano particolari danni a persone o cose, anche se c’è da dire che lo spavento è stato forte per una parte della popolazione che ha avvertito il movimento tellurico. Soprattutto ai piani alti dei palazzi il boato è stato avvertito, con la popolazione che si è riversata per strada per alcuni minuti. Il sisma è stato registrato dall’INGV alle ore 15.01. Ci sono state delle segnalazioni di persone che hanno avvertito il terremoto anche da Salerno e Cava dei Tirreni. Ma come detto nessuna criticità segnalata dalla Protezione Civile che sta monitorando la situazione. Una seconda scossa è stata registrata nella giornata di oggi anche in Sicilia. Alle ore 15.55 il sisma ha interessato il Tirreno meridionale. Il sisma è stato di magnitudo 3.1 e si è verificata ad una profondità di 34,3 Km. L’evento tellurico, il secondo registrato nel pomeriggio di oggi in pochi minuti dopo quello della Campania, è avvenuto nei pressi dell’isola di Lipari. In questa zona nella giornata di ieri sono state registrate altre scosse di bassa intensità. Sia quella di oggi che quelle di ieri sono state avvertite dalla popolazione che ha avvisato le autorità. Protezione Civile anche in questo caso a lavoro, nonostante non ci siano stati problemi per persone e cose. In questi giorni difficili per l’emergenza Coronavirus, la popolazione sta avendo anche delle forti preoccupazioni per gli eventi sismici che destano sempre particolari paure da sempre.