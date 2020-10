Meteo oggi sabato 24 ottobre: maltempo in arrivo nel weekend con piogge e temporali

Meteo oggi sabato 24 ottobre: situazione in peggioramento su gran parte del Centro Nord con criticità a partire già da questa mattina

Situazione in peggioramento rispetto alle scorse ore anche al Nord ed al Centro. Con temporali e piogge sparse su tutto il territorio. Sarà un weekend piovoso, dunque, questo che si avvia alla fine del mese di ottobre per parecchie regioni a causa della perturbazione atlantica che sta investendo parte della penisola. Ma andiamo a vedere nello specifico il tempo previsto per oggi sabato 24 ottobre in Italia.

Meteo: al Centro Nord situazioni maggiormente critiche a partire dal Friuli, temporali in Toscana e Liguria

La perturbazione atlantica che sta investendo l’area settentrionale del paese, in particolar modo quella del Nord Est. Dalle prime ore del mattino di oggi infatti si avranno delle criticità con possibili temporali sia in Friuli che in Trentino. Con le piogge che si potranno estendere anche in Lombardia e Liguria. Al Centro la perturbazione toccherà la Toscana e parte del Lazio, ma anche Umbria e Molise. Mari mossi e molto mossi, venti forti sin dal mattino. Possibili banchi di nebbia nella Pianura Padana. Situazione che potrebbe migliorare parzialmente nella giornata di domenica. Poi da inizio della settimana prossima previsto un crollo delle temperature ed il ritorno del freddo.

Al sud e sulle isole tempo instabile con rare possibilità di rovesci. Temperature in ribasso soprattutto nelle ore serali

Come accaduto nei giorni scorsi, al Sud e sulle isole la situazione appare anche nella giornata di oggi migliore di quella che si presenta nel resto della penisola. Cielo grigio e rare possibilità di rovesci caratterizzeranno questo sabato di quasi fine ottobre. Sole in Calabria Puglie e Sicilia, tempo instabile sul resto delle regioni con cielo coperto tra oggi e nella giornata di domenica. Pioggia nella parte a Sud della Sardegna. Come per il resto dell’Italia a partire da lunedì ci sarà una sensibile diminuzione della temperature.