Meteo domani domenica 25 ottobre: torna il sole ma anche la nebbia, temperature in calo

Meteo domani domenica 25 ottobre: in arrivo una tregua di un giorno dalle piogge, con l’insidia della nebbia e delle temperature in calo

Meteo che si appresta a concedere una tregua nell’ultima domenica del mese di ottobre, che sarà caratterizzata da una interruzione delle copiose piogge che si sono abbattute sulla penisola in maniera differente da Nord a Sud. A partire dalle prime ore della mattina su tutto il territorio ci sarà un sole che si alternerà alle nuvole, con l’insidia della nebbia che comparirà in alcune regioni del Nord. Ma già a partire dalla sera ci sarà un nuovo cambiamento del tempo che preannuncerà l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà ad un inizio settimana caratterizzato dal freddo e nuovi rovesci. Ma vediamo nello specifico quello che accadrà nella giornata di domani.

Meteo al Nord ed al Centro con una tregua dalla pioggia ed una schiarita per qualche ore. Insidia nebbia al mattino

Nella giornata di domani domenica 25 ottobre ci sarà su tutto il Centro Nord una tregua rispetto alle forti piogge che si sono abbattute su tutto il territorio a partire da stamattina. Sarà una tregua effimera, visto che già a partire dalla serata le prime gocce cadranno in Lombardia e Piemonte, ma anche in Veneto. Dalle prime ore del mattino la vera insidia sarà quella della nebbia che sarà presente non solo in Piemonte Lombardia Veneto, anche in Toscana Emilia Romagna ed Umbria. Si tratterà comunque di una tregua di qualche ora, con il sole che cederà il posto già nel tardo pomeriggio ai primi rovesci che anticiperanno la nuova perturbazione del lunedì.

Al Sud e sulle isole ancora una giornata all’insegna del sole e del tempo poco nuvoloso. Temperature stabili

Anche al Sud e sulle isola la situazione sarà di tempo soleggiato e poco nuvoloso per tutto l’arco della giornata. Dalla tarda serata invece si avrà un abbassamento considerevole delle temperature con l’inizio della settimana che vedrà brutto tempo anche al Sud.