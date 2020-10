Claudia Ruggeri, il risveglio è bollente: un dettaglio non sfugge ai follower

Claudia Ruggeri ha infiammato il pubblico di Instagram con una foto in intimo che ha messo in evidenza le sue curve che hanno scatenato i fan

La Miss di Avanti un altro ha stupito i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità. Non è la prima volta che le accade di finire al centro dell’attenzione grazie alle sue curve che non passano di certo inosservate. Bella e sensuale, è un personaggio televisivo amatissimo anche sui social. Infatti in particolare su Instagram è molto attiva, con i follower che non si lasciano sfuggire nemmeno un post che pubblica. La sua celebrità sui social è certificata dai suoi oltre 950mila follower che si dicono pazzi di lei. E che riempiono di like e di commenti i suoi post che raggiungono spesso numeri da record. La cognata di Paolo Bonolis ha trascorso un estate in giro per le bellezze dell’Italia, mostrando spesso il suo fisico perfetto che ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Che come detto sono quasi un milione, e che aumentano in modo vertiginoso settimana dopo settimana. Anche nell’ultimo post che ha pubblicato Claudia Ruggeri è stata definita dai fan irresistibile come sempre. Un post che ha messo in evidenza il suo risveglio in intimo, sdraiata sul letto in una posizione strana e parlando al telefono. L’intimo ha messo in evidenza il suo fisico perfetto che ha fatto sognare i follower. In effetti la foto non ha lasciato spazio all’immaginazione dei suoi fan, che alla vista delle immagini bollenti non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento allo scatto. Post che anche stavolta ha raggiunto un grande successo per lei che rimane tra i personaggi più seguiti sul web. Il post della Miss lo abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi i commenti.