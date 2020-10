Meteo domani sabato 24 ottobre: piogge e temporali in arrivo, la situazione nel weekend

Meteo domani sabato 24 ottobre: situazione in netto peggioramento rispetto ai giorni scorsi, con interessamento di criticità in molte regioni

Meteo per il fine settimana che non promette nulla di buono in parecchie regioni a causa di una perturbazione atlantica che si sta avvicinando con particolare insistenza sulla nostra penisola. La situazione andrà in rapido peggioramento in alcune regioni del Nord e del Centro, aree che resteranno anche nella giornata di domani le più colpite. Tra minacce di lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia e maltempo non sarà di sicuro un weekend da incorniciare per milioni di italiani. Che per ovvi motivi saranno costretti a restare a casa nei giorni di domani sabato 24 ottobre e dopodomani domenica 25 ottobre. La situazione come detto sarà instabile per i prossimi due giorni. Ma per inizio settimana prossima si prevede un ulteriore crollo delle temperature che coinvolgerà gran parte del paese. Con la coda di primavera che sarà solo un triste ricordo. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo previsto per la giornata di domani.

Meteo instabile al Nord ed al Centro, con piogge e temporali su parte del territorio. Temperature in ribasso

Al Centro Nord la situazione critica maggiore a causa della perturbazione atlantica che si abbatterà principalmente sul Nord Est, ma anche su parte della Lombardia e della Valle d’Aosta. Sul resto delle regioni cielo coperto e possibili rovesci nella giornata di domani sabato 24 ottobre. Al Centro le regioni maggiormente interessate dalla perturbazione Liguria Toscana Marche Umbria e Lazio, con possibili peggioramenti nella giornata di domenica. Temperature in diminuzione, con il crollo atteso per l’inizio della prossima settimana.

Situazione leggermente migliore al Sud e sulle isole, ma con tempo nuvoloso ed instabile per tutto il weekend

Tempo instabile anche al Sud a partire già dalle prime ore del sabato, con possibili piogge sparse su tutto il territorio. Soleggiate in Calabria Puglia e Sicilia, maltempo nella parte meridionale della Sardegna. Temperature in diminuzione, soprattutto nelle serate. Non previste particolari criticità, ma a partire dall’inizio della settimana prossima anche in queste aree si avrà un sensibile crollo delle temperature rispetto ai giorni scorsi.