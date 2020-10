Elena Morali mette il mostra il suo bollente ‘profilo migliore’ e scatena il web

Elena Morali ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha messo in risalto un suo particolare fisico che ha fatto il giro del web

La showgirl è da alcune settimane tra le protagoniste del web, con una serie di scatti in successione su Instagram che hanno messo in evidenza il suo fisico perfetto e delle curve che hanno fatto perdere la testa ai suoi follower. Da tempo lei e Luigi Favoloso sono finiti al centro del gossip per via della loro relazione che ha creato molto clamore. Non tanto per la storia plateale che i due hanno mostrato sui social, quanto alle allusioni che si sono fatte sulla veridicità di un rapporto che in tanti hanno ritenuto finto. Troppo veloce la relazione che li ha visti sin da subito passionali ed innamorati. In poche parole, nessuno all’inizio avrebbe creduto al colpo di fulmine tra l’ex del comico Scintilla e l’ex di Nina Moric. Sembrava piuttosto una storia nata per il gossip e per dare notorietà ad entrambi, che venivano da una fallimenti sentimentali per ragioni opposte. Invece con il passare delle settimane i follower ed il gossip si sono ricreduti, anche dopo quella che venne definita la farsa del matrimonio a Zanzibar con rito pagano. Adesso i due hanno confermato a più riprese il loro amore, respingendo con forza tutti quelli che hanno fatto delle illazioni sul loro conto. La showgirl in verità in questo periodo è stata molto attiva, ed ha postato tante foto che hanno fatto il giro del web e che hanno fatto impazzire i follower che si sono detti pazzi di lei. L’ultima in particolare ha infiammato il web, con un ricordo dell’estate che ha riportato la mente alle spiagge di Zanzibar, dove i due hanno vissuto una parentesi esaltante della loro estate. Nello scatto Favoloso la tiene per mano, e lei mette in evidenza quel lato b coperto dalla sabbia che fa impazzire i follower di Instagram.