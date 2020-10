Cristina Buccino, il body su Instagram è mozzafiato e scopre le sue curve

Cristina Buccino ha infiammato il web con un body che ha messo in risalto la sua forte sensualità. Follower di Instagram pazzi di lei

La modella è stata per settimane al centro dell’attenzione per un presunto flirt con Andrea Iannone, poi smentito. Ma la sua bellezza e sensualità le hanno permesso di stare spesso al centro dell’attenzione grazie alla sua estrema prosperità fisica. La 34enne di Castrovillari è una famosa influencer, con un numero considerevole di follower che la seguono ad ogni sua pubblicazione su Instagram. Ben 2,5 i milioni di seguaci che non aspettano altro che una sua foto o un video da commentare e da inondare di like per esprimere il loro gradimento nei suoi confronti. Che nel tempo rimane alto e considerevole. Personaggio pubblico a tutti gli effetti, sta costruendo la sua carriera da influencer a colpi di post bollenti che mettono in risalto le sue qualità fisiche. Che sono considerevoli. Oggettivamente stiamo parlando di una bella ragazza che fa impazzire i follower di Instagram che stravedono per lei. Anche nell’ultimo post che ha pubblicato Cristina Buccino ha dato il meglio di sé grazie ad una serie di scatti in sequenza che hanno fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Che nel tempo crescono sempre di più, mostrando un grande apprezzamento nei suoi confronti. Il body chiaro ha evidenziato da varie angolature la perfezione fisica che non è passata indifferente. Con le curve bollenti che hanno esaltato il web. Post che in poco tempo dalla pubblicazione ha fatto il classico giro delle bacheche dei follower. Che hanno risposto ancora una volta con entusiasmo nei suoi confronti ed a suon di like e commenti. Il post della modella ed influencer lo abbiamo pubblicato sotto, per rendervi partecipi dell’entusiasmo che ha scatenato nei suoi follower. A voi i commenti per il post che rimane da stropicciarsi gli occhi.