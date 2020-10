Meteo per la giornata di domani mercoledì 23 ottobre: la perturbazione al Nord si prolungherà nelle prossime ore anche ad altre regioni

La giornata di domani, venerdì 23 ottobre, sarà caratterizzata da un sostanziale peggioramento della situazione rispetto ai giorni scorsi. Non cambierà tanto per quello che concerne il Centro Sud. Ma ci saranno più regioni che saranno interessate da un tempo nuvoloso e grigio, che vedrà piogge sparse al Centro Nord. Una situazione che sarà un po’ il preludio a quello che sarà il fine settimana. Che come la giornata di domani sarà caratterizzato dal cattivo tempo. Nel complesso ci sarà un peggioramento anche per la situazione dei mari. Con il passaggio da mosso a molto mosso nelle aree tirreniche e ioniche, ma anche lungo la costa adriatica. Ma andiamo a vedere nello specifico quello che sarà il tempo nella giornata di domani

Meteo al Nord e parte del Centro tempo nuvoloso e piogge che caratterizzeranno l’avvicinamento al weekend

Nelle regioni del Nord si avrà un peggioramento sostanziale della situazione. Con una perturbazione atlantica che si concentra su tutto il versante orientale per poi espandersi come detto su tutte le regioni. Se fino ad oggi il maltempo ha interessato solo Lombardia e Piemonte, questo non si potrà dire per quello che accadrà nelle prossime 24 ore. Infatti anche il resto delle regioni, Valle d’Aosta e Trentino comprese, ci saranno probabilità di precipitazioni sin dalle prime ore del mattino. Anche al Centro, in particolar modo in Liguria Toscana ed Emilia Romagna possibili rovesci anche in bassa quota. Marche e Lazio, con il resto delle regioni centrali risparmiate dal maltempo.

Al Sud e sulle isole ancora alta pressione e bel tempo dalle prime ore del mattino e per tutto il giorno

Situazione meteo nettamente diversa quella che si registrerà anche per la giornata al Sud e sulle Isole. Con il sole e le temperature ancora primaverili che caratterizzeranno la giornata del venerdì. In ogni caso anche per il Sud e sulle isole ci sarà un lieve peggioramento della situazione nel fine settimana.