Meteo oggi giovedì 22 ottobre: maltempo nelle regioni del nord, temperature in aumento

Meteo oggi giovedì 22 ottobre: ancora una situazione di instabilità che vedrà nella giornata di oggi qualche criticità in alcune regioni

Meteo che vede l’Italia ancora per un giorno a due facce, con pioggia e tempo nuvoloso in alcune regioni del Nord, mentre al Centro Sud prevale ancora il sereno e le temperature miti e primaverili. “Ottobrata” che durerà ancora per qualche ora soprattutto nelle regioni del meridione, con le temperature superiori alla media in alcune città anche di due tre gradi. Lombardia e Piemonte avranno dalle prime ore del mattino le criticità maggiori, con probabilità di rovesci anche a bassa quota. Per quel che riguarda le altre regioni si evidenzia una situazione di sole e bel tempo. Mari mossi o molto mossi, venti deboli anche sul versante tirrenico. Ma vediamo nello specifico come sarà la giornata di oggi su tutto il territorio.

Meteo: al Nord criticità in particolare in due regioni. Nuvole e rischio pioggia in Piemonte e Lombardia

Nella giornata di oggi come detto al Nord ci saranno nuvole sparse soprattutto in Piemonte e Lombardia. In queste regioni ci sono forti possibilità di pioggia e temperature basse ed umide almeno nella prima parte della mattinata. Nel corso della giornata poi la situazione migliorerà sensibilmente. Sul resto delle regioni nuvole sparse ma senza piogge, con temperature accettabili anche in Liguria Veneto Friuli e Trentino.

Al Centro Sud e sulle Isole sole e temperature sopra la media a partire dalle prime ore del mattino

Sole e bel tempo per tutta la giornata di oggi al Centro Sud. A partire dalla zona Adriatica e dalla Toscana e Lazio tempo bello e temperature superiori alla media. Con la “ottobrata” che continua soprattutto nelle aree della Puglia Campania Sicilia e Calabria. Regioni che vivranno una coda della primavera che renderà piacevoli le giornate con tempo mite e temperature sopra la media ancora per qualche giorno.