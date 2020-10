Coronavirus, calcio: arrivato l’esito del nuovo tampone a Cristiano Ronaldo

Coronavirus e calcio: è arrivato l’esito del nuovo tampone a Cristiano Ronaldo, risultato positivo prima degli impegni con la sua Nazionale

Il calciatore della Juventus e della Nazionale portoghese dovrà rimanere ancora in isolamento per qualche giorno. L’indiscrezione arriva dal Portogallo, e precisamente dal giornale – sempre ad oggi affidabile nelle news – “Correio de Manhà” che ha confermato che il calciatore non è ancora guarito. Bisognerà aspettare ancora prima di rivederlo in campo perché l’esito del tampone di ieri avrebbe manifestato ancora la sua positività. Nessuna smentita da parte del suo club, silenzio al momento in casa Juventus, anche se si spera ancora di poter avere la disponibilità dell’attaccante per la sfida con il Barcellona. La sfida contro il rivale di sempre Leo Messi è infatti in programma per il prossimo 28 ottobre. Solo con un tampone negativo il calciatore potrà prendere parte alla sfida alla quale Ronaldo tiene in modo particolare. Le speranze di tutto il mondo juventino sono quelle di un prossimo tampone negativo. Infatti le norme del protocollo calcistico prevedono la possibilità di scendere in campo anche con una negatività a 48 ore dal match. Restano da capire le condizioni fisiche del calciatore, che non potrebbe trovarsi nelle migliori condizioni fisiche. Anche se, conoscendo il personaggio e l’atleta, siamo certi che Ronaldo si stia allenando per proprio conto per farsi trovare pronto al rientro in campo. Da asintomatico nulla gli vieta la possibilità di continuare in modo singolo la sua preparazione per essere pronto ad aggregarsi alla squadra al prossimo tampone negativo. Coronavirus che sta creando tanti problemi al mondo dello sport e del calcio, con le positività che costringono le squadre a dover fare a meno di parecchi elementi della rosa a causa delle positività che si stanno verificando più o meno in tutti i club. L’incertezza regna ovviamente anche nel mondo del pallone.