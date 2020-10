Meteo oggi mercoledì 21 ottobre: ancora piogge e nuvole al Nord, sole al Centro Sud

Meteo oggi mercoledì 21 ottobre: situazione di instabilità che persiste su molte regioni del Nord, bel tempo invece sul resto della Penisola

La situazione di instabilità durerà anche nella giornata di oggi in alcune regioni del Nord e del Centro. Con piogge sparse in alta quota ma anche con sporadicità in bassa quota. L’Italia anche oggi 21 ottobre sarà divisa in due, con una situazione quasi primaverile in molte città del Centro Sud. Con la ‘ottobrata’ che andrà avanti e che regalerà alle regioni meridionali sole e bel tempo. Una situazione che porterà poi nella giornata di giovedì ad un allineamento verso il sereno soprattutto nelle ore del mattino e pomeriggio. L’alta pressione favorirà un cielo sereno anche nel Lazio e nelle zone adriatiche, con il Sud che potrà godere ancora una volta di un cielo sereno. Mari calmi o poco mossi su tutta la penisola, venti deboli. Sempre al Nord possibili banchi di nebbia nelle prime ore del mattino. Ma diamo uno sguardo nello specifico a quello che sarà nelle varie aree il tempo oggi.

Meteo al Nord caratterizzato da piogge e nuvole nelle ore del mattino

Meteo che sarà caratterizzato da tempo grigio soprattutto in tre regioni. Parliamo del Piemonte e della Lombardia dove non sono da escludere piogge su tutto il territorio sin dalle prime ore del mattino. Situazione che caratterizzerà anche parte della Liguria e versante costiero della Toscana. Sul resto delle regioni del Centro Nord sole e nuvole sparse, con temperature miti. Possibili banchi di nebbia a partire dalle prime ore del mattino in Piemonte e Lombardia. Soprattutto il vercellese ed il pavese potranno essere interessate da fenomeni piovaschi nell’arco della giornata.

Al Sud sole e bel tempo in tutte le regioni. Caldo primaverile sulle isole

Situazione al Sud in netto miglioramento rispetto alle regioni del Nord e del Centro. Sole e bel tempo caratterizzeranno la giornata di oggi 21 ottobre, con temperature che potranno raggiungere in molte città anche i 20-21°. Sicilia e Sardegna baciate dal sole, così come Calabria Puglia e Campania. Una tregua all’autunno che vivrà ancora qualche giorno. In serata temperature in ribasso che riporteranno l’autunno per qualche ora. Ma dal giovedì il sereno tornerà a splendere su parecchie regioni.