Meteo domani giovedì 22 ottobre: situazione di instabilità solo nelle due regioni del Nord. Bel tempo e sole in tutta la penisola dal mattino

Continua la situazione di instabilità su parte delle regioni del Nord, con la contrapposizione che invece si ha al Centro Sud con il cielo soleggiato e le temperature che fanno segnare aumenti. La giornata di domani sarà caratterizzata ancora una volta da una situazione a due facce. Con la Lombardia ed il Piemonte che potranno avere delle situazioni di disagio a causa di locali ed imprevisti acquazzoni che potranno verificarsi nell’arco della giornata. Una situazione che appare completamente opposta a quella che si verificherà sia al Centro che al Sud. Mari mossi e molto mossi, venti moderati. Ma andiamo a vedere nello specifico come sarà la giornata di domani giovedì 22 ottobre.

Meteo che non darà tregua al momento ad alcune regioni del Nord

Situazione stabile al Nord, con le due regioni che vedranno dei possibili disagi in Lombardia e Piemonte. Non solo nebbia e umidità dalle prime ore della giornata, il rischio di piogge ed acquazzoni è alto per tutto l’arco della giornata. Nelle altre regioni invece la situazione appare abbastanza stabile, con poca nuvolosità in Veneto e Friuli. Situazione in miglioramento anche in Toscana Liguria ed Emilia Romagna. Nell’arco della giornata ci sarà un sensibile miglioramento, con le temperature che saranno in lieve aumento rispetto alla giornata di oggi.

Al Centro Sud il tempo sarà stabile e le temperature ancora primaverili

Nelle regioni del Centro Sud la situazione appare molto diversa, con sole e temperature primaverili che evidenzieranno ancora l’alta pressione con un anticiclone africano che rimarrà ancora per qualche giorno su parte della nostra penisola. Zero nuvole e piogge ancora in tutte le regioni del Sud. Possibili addensamenti isolati e sparsi su Sardegna e Marche. Per il resto fino a sera clima mite e primaverile. Eccezion fatta per la sera con l’abbassamento anche brusco, ma fisiologico, delle temperature.