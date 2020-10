Barbara d’Urso sconvolge il web: in intimo è irresistibile per i follower

Barbara d’Urso ha infiammato i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue curve che non sono passate inosservate

La conduttrice ha stupito i follower di Instagram con una foto che ha messo in risalto il suo fisico perfetto che talvolta scatena forti critiche. Infatti a 63 anni mostra tutta la sua sensualità e bellezza, che per qualche critico non sarebbe comunque veritiera nelle foto che pubblica su Instagram. Tante le polemiche contro di lei, accusata di usare troppo photoshop nei post che propone. In effetti le sue foto la fanno apparire come una bellissima donna, sensuale ed attraente, che riesce a scatenare la passione dei follower. La conduttrice napoletana dedica tante ore al giorno all’allenamento fisico, con i risultati che sono evidenti. Tanti i post che scatenano le fantasie degli ammiratori, che per lei impazziscono ad ogni uscita sui social. Foto e video che la rendono irresistibile, ma come detto scatenano anche le polemiche dei suoi detrattori. Nell’ultima foto che ha pubblicato, ritoccata o meno, è stata irresistibile per i follower. Che si sono scatenati in like e commenti tutti per lei. Ovviamente c’è stato anche qualcuno che ha voluto sottolineare ancora una volta i ritocchi al post, ma la stragrande maggioranza dei suoi ammiratori hanno messo in evidenza la sua estrema sensualità. Infatti Barbara d’Urso si è presentata ai follower in intimo, con il décolleté che è stato irresistibile per i fan. Post che abbiamo pubblicato sotto per dare la possibilità di avere un commento, dove si sono già espressi i follower di Instagram. Migliaia i like ed i commenti per la conduttrice che testimoniano l’amore nei suoi confronti. Sin dal momento della pubblicazione su Instagram infatti i post vengono presi d’assalto dai follower, mostrando la sua estrema popolarità che rende l’idea dell’amore dei fan nei suoi confronti.