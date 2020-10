Meteo mercoledì 21 ottobre: ancora nuvole e pioggia al Nord, sole al Centro Sud

Meteo che continua a dare segnali opposti sul territorio nazionale: anche nella giornata di domani si avranno piogge al Nord e sole al Sud

Italia che continuerà ad avere un andamento a due facce ancora per qualche ora. L’anticiclone africano che sta investendo parte della penisola rimarrà presente anche nelle prossime ore al Centro Sud. Mentre in alcune regioni del Nord la situazione per domani mercoledì 21 ottobre continuerà a rimanere instabile. L’ottobrata andrà avanti con questa ventata di aria calda che continuerà a rimanere presente sul nostro territorio anche per le prossime 24 ore. Piogge meno presenti in generale anche al Nord rispetto alla giornata di oggi. Con possibili rovesci sulle zone di montagna ed in alta quota. Temperature in sensibile miglioramento, venti molto moderati e mari calmi sin dalle ore del mattino. Per tutta la giornata di domani continuerà questo ritorno precoce alla primavera su gran parte della penisola. Ma vediamo nel dettaglio l’andamento del tempo nella giornata di domani.

Meteo incerto al Nord anche domani: possibili piogge anche a bassa quota

Per la giornata di domani il tempo rimarrà incerto al Nord ed in alcune regioni del Centro. La situazione peggiore potrà aversi in modo particolare in Lombardia e Piemonte, dove soprattutto in mattinata non sono da escludersi rovesci anche a bassa quota. In particolar modo cielo cupo e pioggia in alta quota. Possibili rovesci nell’astigiano e nel pavese ma anche nella parte costiera della Toscana. Nel corso della giornata e alla sera sensibile miglioramento delle condizioni climatiche.

Al Sud e sulle Isole bel tempo, con lieve calo delle temperature in serata

Al Sud e sulle isole anche nella giornata di domani ci sarà bel tempo e sole per gran parte della giornata. Con picchi che arriveranno anche a 20-21° nelle ore di punta. Caldo primaverile anche in Sardegna e Sicilia. In serata si avrà un lieve abbassamento delle temperature che torneranno autunnali. Ma da giovedì mattina il sole tornerà ad essere protagonista.