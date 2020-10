Meteo martedì 20 ottobre: piogge al Nord, sole e bel tempo al Centro Sud

Meteo che vede un Italia a due facce nella giornata di oggi martedì 20 ottobre: brutto tempo al Nord, temperature primaverili al Centro Sud. I dettagli

La giornata di oggi 20 ottobre vede un Italia ancora una volta a due facce. Con la situazione del Nord che non migliora così velocemente rispetto a quello che invece accade nel Centro Sud. Infatti nella giornata di oggi si avrà un tempo abbastanza instabile nelle regioni del Nord, mentre al Centro Sud il sole ed il bel tempo avranno tanto spazio. Anche sulle isole ci sarà una situazione di sole e temperature primaverili. Quindi il taglio netto delle ‘due Italia’ prevarrà ancora per qualche ora, prima di avere l’anomalo mese di ottobre su tutto il territorio nazionale. Si parla infatti di ‘ottobrata’ per indicare questo caldo anomalo che a patire da domani si avrà al Centro Sud, per poi estendersi su tutta Italia. Ma andiamo a vedere nello specifico come sarà il tempo in tutta Italia da Nord a Sud.

Meteo: al Nord situazione prevalente di nuvole e piogge sparse per gran parte della giornata. Poi il miglioramento

Su gran parte delle regioni del Nord si avrà una situazione di instabilità, a partire dalle prime ore del mattino. Gli scenari peggiori si avranno in Piemonte, ma anche in Liguria e parte dell’Emilia Romagna. Piogge sparse sulla zona della Pianura Padana e sulle zone di montagna. In serata la situazione meteo sarà in miglioramento, con il sole che dalla giornata di domani prenderà il sopravvento, con un conseguente aumento delle temperature.

Al Centro Sud tempo soleggiato e temperature primaverili su gran parte delle Regioni. Bel tempo anche sulle isole

In netto miglioramento la situazione al Centro Sud e sulle isole. Con temperature che nelle ore di punta potranno raggiungere anche i 20-22°. Nel complesso si avrà una situazione di bel tempo, con il sole che prenderà il posto delle nuvole soprattutto in Campania Puglia Calabria e Sicilia. Un anticipo di primavera in questo ottobre anomalo. Con il Centro Sud che ha anticipato la settimana di bel tempo. Ma come detto da martedì anche il Nord potrà allinearsi per gran parte a quello che sta accadendo nelle altre regioni. Con la ‘ottobrata’ che registrerà da martedì il suo punto massimo.