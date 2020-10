Meteo domani mercoledì 21 ottobre: ancora nuvole e pioggia al Nord, sole al Centro Sud

Meteo domani mercoledì 21 ottobre: situazione ancora instabile in alcune regioni del Nord, sole e bel tempo invece sul resto della Penisola

Le previsioni per domani mercoledì 21 ottobre mostrano ancora una situazione di instabilità su parte del Nord del paese. Con nuvole sparse su due regioni in particolare: la Lombardia ed il Piemonte. Anche sull’area costiera della Toscana tempo instabile con possibili rovesci anche a bassa quota. Al Sud e sulle isole il tempo sarà caratterizzato da sole e clima primaverile, con ampie soleggiate e temperature sopra la media di qualche grado. Con la ottobrata che vivrà ancora una giornata all’insegna della parentesi dall’autunno. Che si prenderà qualche giorno di vacanza su gran parte della penisola. Per quel che riguarda i venti, saranno deboli sull’intero territorio. Mari calmi o poco mossi per tutta la giornata. Ma andiamo a vedere nello specifico la situazione per domani.

Meteo instabile al Nord e su parte del Centro Italia con possibili rovesci

Meteo instabile su parte delle regioni del Nord e del Centro, con possibilità di pioggia soprattutto nelle mattinata nelle zone della Lombardia e del Piemonte anche in bassa quota. In particolare rovesci attesi nel vercellese e nel pavese, con la situazione poi in miglioramento dal pomeriggio sera. Analoga situazione per la Liguria e parte della Toscana zona costiera. In serata la situazione migliorerà, con una tregua prevista per la giornata di giovedì.

Al Sud e sulle Isole situazione di bel tempo e clima primaverile

Bel tempo e sole su tutto il Sud e sulle isole, con temperature anche vicine al 21° nelle ore di punta soprattutto in Calabria e Sicilia. Ma in generale la giornata di domani mercoledì 21 ottobre sarà caratterizzata da quella ottobrata che durerà ancora qualche giorno su gran parte della penisola. Mari calmi e venti deboli per tutta la giornata. In serata lieve calo delle temperature, faranno tornare l’autunno fino al mattino seguente.