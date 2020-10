Diletta Leotta: “Il buongiorno è bollente come il caffè!” – FOTO

Vediamo insieme la particolare immagine che ha pubblicato Diletta Leotta, dove il buongiorno è come il caffè appena uscito.

Lei è una donna bellissima ed anche molto preparata nel mondo del calcio, stiamo parlando ovviamente di Diletta Leotta.

Vediamo insieme l’immagine che ha pubblicato nelle ultime ore su Instagram.

Diletta Leotta: “Il buongiorno è bollente come il caffè!”

Come tutti sappiamo, la fine della sua storia con il campione di pugilato, Daniele Scardina è terminata poco prima dell’estate, e per Diletta Leotta al momento non c’è nessun nuovo amore in vista.

LEGGI ANCHE —-> WANDA NARA SCATENA IL WEB: “LA FOTO NON LASCIA SPAZIO ALL’IMMAGINAZIONE”

Ha trascorso le sue vacanze, in compagnia delle amiche più fidate, in Sardegna, e poi ha iniziato, nuovamente, con il suo lavoro.

In queste ultime settimane, poi, è uscito anche il suo primo libro che si chiama “Scegli di sorridere”, dove si racconta, e parla anche degli inizi della sua carriera.

Il libro sta avendo un ottimo successo, ed sta scalando, man mano la classifica delle vendite.

LEGGI ANCHE —-> ELENA MORALI: UN SUO GESTO SU INSTAGRAM SCATENA LE FANTASIE DEI FOLLOWER

Ma torniamo al suo profilo social di Instagram, dove Diletta pubblica tutto quello che le succede nella sua vita, sia a livello professionale che privato.

Un dettaglio in particolare, però, non è assolutamente sfuggito, e stiamo parlando del particolare buongiorno, che ha dato hai suoi ammiratori.

Diletta, infatti, indossa una canottiera con le spalline davvero molto sottili, ed una ampia scollatura sul suo décolleté che lascia poco spazio all’immaginazione.

In mano, ha un tazzina di caffè appena fatto, ed augura a tutti una buona giornata, certo che se il risveglio è così particolare la giornata non potrà che essere ottima.

E voi cosa ne pensate di questa immagine che ha pubblicato Diletta Leotta per il buongiorno? Anche voi fate così con i vostri compagni?