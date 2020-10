Federica Panicucci ha ricordato, in una lunga intervista a Verissimo, il padre scomparso. Le sue lacrime hanno emozionato i suoi fan

La conduttrice ha emozionato i telespettatori della trasmissione “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin. Nella sua lunga intervista la 52enne toscana ha toccato vari argomenti che hanno segnato la sua vita, ma anche la carriera televisiva. Nell’occasione ha presentato il suo nuovo libro, dal titolo “Il coraggio di essere felice”, che sarà disponibile il prossimo 20 ottobre. Il suo lavoro editoriale è dedicato al padre scomparso tempo fa. E nel confermare la sua dedica la commozione è stata forte, per lei che è scoppiata in lacrime. Ma anche i presenti in studio e gli spettatori. La conduttrice è da anni un personaggio pubblico apprezzato per le sue qualità fisiche, ma soprattutto per la professionalità che mostra. I fan sono pazzi di lei, e la seguono in ogni sua uscita professionale. Il libro è un omaggio al padre, che ricorda in ogni occasione. E lo ha voluto fare anche in questa intervista. Ma in questa occasione Federica Panicucci ha voluto parlare anche del momento felice che sta vivendo. E della bella storia con Marco Bacini che va avanti da tempo. “Vivo un periodo felice della mia vita. Ma non bisogna dimenticare quanto sia a volte necessario vivere anche il proprio dolore”. Queste le parole della conduttrice che ha anche menzionato il suo ex marito Mario Fargetta. E del buon rapporto che continua ad avere con lui anche per il bene dei figli. La conduttrice è molto attiva anche su Instagram, dove posta tante foto che mettono in mostra il suo perfetto stato fisico, e delle curve che fanno impazzire i suoi follower. Tanti i messaggi di apprezzamento per lei che a 52 anni rimane una donna bella e sensuale. Che non smette di ricevere complimenti anche sul web.