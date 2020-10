Antonella Mosetti ha scatenato i follower di Instagram con l’ennesima provocazione: la showgirl in intimo ha postato un selfie dal bagno

La showgirl ha stuzzicato ancora una volta i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche che non lasciano indifferenti. Da sempre la bellezza romana ha avuto un gran seguito non solo nelle apparizioni televisive ma anche sul web. Con la sua assidua presenza proprio su Instagram che resta ormai fissa, tanto che i suoi ammiratori ormai si aspettano almeno un post al giorno che possa mettere in risalto la sua perfetta forma fisica. Ma anche bellezza, nonostante per anni sia stata criticata per i troppi ritocchi di chirurgia estetica che hanno provocato degli effetti non positivi sul suo viso. Una bellissima donna che per qualche anno è apparsa addirittura sfigurata. Tante le critiche per lei da parte del web e della critica televisiva. Per fortuna per lei adesso il percorso che la sta portando ad acquisire la sua naturalezza sta andando a termine, con il viso che poco a poco sta riacquistando l’originale bellezza. Per la gioia di tutti i follower che hanno sempre amato la showgirl romana per il personaggio che è. Diretta e senza peli sulla lingua, è un personaggio amato e odiato.

In estate la showgirl ha scatenato forti polemiche per una frase sul Covid

Antonella Mosetti è un personaggio molto amato dai fan, ma anche discusso. Sia in televisione che sul web riceve tanti apprezzamenti non solo per la sua forma fisica ma anche per il suo carattere diretto e spontaneo. Magari per qualcuno esagera nella pubblicazione di post bollenti, ma lei non si cura di queste critiche e va avanti per la sua strada. E’ una persona solare e ci tiene molto alle amicizie. In estate è finita al centro delle polemiche per via della sua forte presa di posizione nei confronti dell’amico Flavio Briatore e delle polemiche scaturite per via dei contagi al coronavirus avvenuti al Billionaire. Contagi che hanno poi colpito lo stesso Briatore così come la stessa showgirl. Che ha postato una frase infelice sulla sua bacheca: “Al Billionaire l’unica cosa che potete prendervi è il Coronavirus”. Frase che lei pubblicò in un momento di nervosismo e che non era stata scritta da lei. Polemiche che non si placarono per giorni, ma che in fin dei conti non hanno avuto effetti sulla bellezza romana. Che come sempre è andata avanti per la propria strada. Provocando e seducendo i folower di Instagram. Cosa che è avvenuta con l’ultimo post che ha pubblicato. Un selfie bollente che l’ha mostrata in intimo, con il décolleté in primo piano che ha infiammato i follower. Che si sono scatenati con like e commenti per dimostrare il loro gradimento. La showgirl ha ironizzato anche con la didascalia allo scatto: “Semplicemente ma anche poeticamente un bel selfie in bagno 🚽 📲😉”.