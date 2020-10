Elisabetta Canalis, il rifornimento è bollente: “Con te va bene il pieno”

Elisabetta Canalis irresistibile su Instagram con una foto da un distributore di carburante che infiamma il web per un dettaglio bollente

“Una meraviglia”. Questi i commenti più ricorrenti ai post della showgirl su Instagram nelle ultime settimane. Infatti l’ex valletta di Striscia la Notizia è riuscita a catturare l’attenzione dei suoi follower con una frequenza assoluta. Tante le foto ed i video che hanno messo in evidenza la sua straordinaria forma fisica che ha stupito il web. Non si tratta di scatti solo in bikini o che fanno riferimento il periodo delle vacanze e del mare. Periodo che pure ha visto la showgirl di origini sarde in uno splendore assoluto. Ma sono stati invece tanti i momenti in cui è riuscita a dare il meglio di sé con foto e video davvero bollenti. L’allenamento fisico è stato per lei una costante. Tanti infatti sono stati i video dove ha messo in evidenza una forma smagliante ma anche delle curve che non sono passate inosservate. In tante occasioni i post che la showgirl ed attrice ha pubblicato sono stati presi d’assalto in pochi minuti con like e commenti che hanno infiammato il web. Spesso la sua pagina Instagram è stata presa d’assalto dai suoi ammiratori, che crescono sempre di più.

Il post al distributore ha scatenato i follower che si sono detti pazzi di lei

Elisabetta Canalis con l’ultimo post pubblicato su Instagram ha infiammato i suoi follower. Lo scatto infatti mostra lashowgirl mentre è occupata a fare rifornimento nella sua auto. Occhiali scuri e jeans, l’attenzione del web cade su un top nero e trasparente. Che praticamente espone le sue curve in bella mostra. Abbigliamento molto disinvolto, che tra l’altro ha potuto notare qualsiasi persona che si sia imbattuta a quel distributore di Hollywood. I follower hanno preso d’assalto il post mostrando il loro gradimento a suon di like e di commenti. Un successo che non deve stupire, perché è solo l’ultimo di una lunga serie di successi per la showgirl. Come detto è dall’estate che la bella e sensuale Eli sta mostrando il meglio di sé con foto e video che non passano inosservate. Questa del distribuzione è stata una vera e propria esaltazione della sensualità. Con i follower che hanno avuto anche tantissimo senso dell’umorismo nel commentare il post. “Quando mi fermo io vedo solo gente esaurita” ha commentato un follower. Altri ancora hanno concentrato la loro attenzione su di lei: “una meraviglia assoluta, poesia”. “Con te andrebbe fatto sempre il pieno” hanno commentato altri. Post che anche stavolta abbiamo commentato sotto. Ma vi avvertiamo, non è adatto ai deboli di cuore. Ulteriori commenti sarebbero superflui nel descrivere quello che tra l’altro hanno già ampiamente sintetizzato i follower di Instagram della showgirl ed attrice mai dimenticata dagli italiani.