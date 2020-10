Coronavirus, Spadafora durissimo contro Ronaldo: “E’ arrogante e bugiardo”

Coronavirus, si arriva allo scontro tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ed il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo

Un botta e risposta infuocato, che ha visto al centro dell’attenzione in ministro dello e Ronaldo. Ieri Vincenzo Spadafora, di fronte a delle domane ben precise del giornalista Minoli, rispose che probabilmente Ronaldo aveva violato il protocollo nel volo dal Portogallo all’Italia. Se non ci fossero state delle richieste precide delle Als la violazione sarebbe stata perpetrata. La risposta del campione portoghese non è tardata ad arrivare. Con una diretta Instagram Ronaldo ha ringraziato tutti i followers che hanno avuto dei pensieri per lui e per il suo stato di salute. Il calciatore ha continuato dicendo di stare bene e di non vedere l’ora di tornare in campo. Poi la stoccata a Spadafora: “Io ho sempre rispettato il protocollo insieme alla mia squadra. Sono in quarantena isolato e non a contatto con la mia famiglia. Prendo il sole per trascorrere la giornata. Ad un signore che dice dall’Italia che io non ho rispettato il protocollo io rispondo che invece l’ho rispettato. Ho volato in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno”. La risposta del ministro dello Sport non è tardata ad arrivare. Dall’Ansa Spadafora ha dichiarato che “La notorietà di alcuni calciatori non li autorizza ad essere arroganti ed irrispettosi verso le istituzioni. E nemmeno a mentire”. Anzi Spadafora afferma che più si è famosi e celebri e più si dovrebbe dare un esempio. “Confermo quello che ho affermato ieri, e non porterò questa discussione all’infinito. Quello che ho detto anche per i calciatori della Juvebntus che hanno abbandonato l’albergo lo confermo. Anche perché si tratta di comunicazioni della Asl di Torino”. Spadafora ha così voluto chiudere il caso con gli auguri di pronta guarigione a tutti i calciatori che sono risultati positivi al tampone da coronavirus.