Federica Pellegrini positiva al Covid-19: “Stavo per riprendere le gare”

❣️❣️❣️Il World Food Programme delle Nazioni Unite ha un sogno: azzerare la fame del mondo. Tra i sostenitori c’è Michael Kors, da 8 anni al fianco del WFP con la campagna filantropica “Watch Hunger Stop”. In totale sono stati donati 20 milioni di pasti e il ricavato della vendita di ogni maglietta come questa sarà interamente destinato al Sogno (con la esse maiuscola) del WFP. In più, ogni condivisione di questo post aggiunge 50 pasti in donazione, e per questo si stanno mobilitando da tutto il mondo. “Food Is Love – Share Your Heart” #WatchHungerStop ❣️❣️❣️