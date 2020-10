Cristiano Ronaldo viola il protocollo: guai in vista per il portoghese

Cristiano Ronaldo avrebbe violato il protocollo anti Covid adottato dal mondo del calcio in questa pandemia. Le accuse arrivano da Spadafora

L’attaccante della Juventus e della Nazionale portoghese è finito nelle scorse ore al centro dell’attenzione e delle polemiche. Prima per la sua positività al Coronavirus dopo il test effettuato in Nazionale. Poi per lo spostamento probabilmente immotivato dal Portogallo all’Italia, che gli avrebbe fatto violare l’isolamento che il protocollo anti Covid richiede. L’accusa, o presunta tale, arriva dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha risposto a delle domande di Giani Minoli nel suo programma “Il mix delle cinque” che va in onda su Rai Uno. In un anticipazione dell’intera intervista Spadafora parla di violazione del protocollo nel suo viaggio di andata e ritorno dal Portogallo. “Se non ci sono state delle autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria penso che Cristiano Ronaldo abbia violato il protocollo” dichiara il ministro allo Sport. Una dichiarazione che non getta acqua sul fuoco delle polemiche scaturite dalla partita non giocata tra Juventus e Napoli, con la sentenza del giudice sportivo che ha inflitto la sconfitta a tavolino per 3-0 per i partenopei ed un punto di penalizzazione agli azzurri per non essersi presentata alla gara a Torino. Nonostante ci sia stata una segnalazione dell’Asl nel vietare la trasferta. I tifosi, a questo punto si chiedono se questo protocollo valga o meno. Alla domanda sulla querelle sportiva tra Juve e Napoli, Spadafora taglia corto: “Prendo atto della sentenza”. Minoli nel corso dell’intervista fa altre domande al ministro dello Sport. Chiedendo se il calcio in questa situazione possa andare avanti. La risposta del ministro, che alla fine è più una speranza, è di si. Continuando sugli stadi che dovranno continuare ad essere vuoti, almeno in questa fase dove il contagio sta aumentando in modo pericoloso. Non ci sono i presupposti per Spadafora di riaprire al pubblico.