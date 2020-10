Coronavirus, Juventus – Napoli: arrivato il verdetto del giudice sportivo

Coronavirus, colpo di scena sulla gara Juventus – Napoli non giocata per volere dell’ASL campana. Arrivato il verdetto del giudice sportivo

Arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla gara non giocata tra Juventus e Napoli, in programma nello scorso turno (terza giornata) prima della sosta per le Nazionali. Stangata per il club partenopeo che oltre a perdere il match a tavolino per 3-0, ha anche avuto un punto di penalizzazione in classifica. Decisione che sembrava nell’aria, con le previsioni che parlavano di una volontà dei vertici del calcio di dare un segnale forte sul rispetto del protocollo. Si ricorda che la gara non è stata disputata perché il Napoli non si è presentato allo Juventus Stadium dopo la decisione dell’ASL Campana di bloccare la partenza della squadra partenopea in vista di Torino. Sia per la positività di alcuni calciatori nell’organico, sia perché il Napoli nel turno precedente aveva affrontato il Genoa. Che dopo il match al San Paolo aveva avuto un focolaio con ben 14 positivi nella quadra. Una decisione che ovviamente fa scattare le polemiche in quanto il club di Aurelio De Laurentiis si è visto impossibilitato a partire per Torino per volontà dell’ASL. Criticata anche la scelta della Juventus di presentarsi comunque al campo nonostante si sapesse del mancato arrivo della squadra ospite, nell’intento di vincere la gara a tavolino. Anche perché il presidente del Napoli aveva contattato Agnelli per convincerlo a rinviare il match. Ipotesi che la Juventus non ha accettato. Adesso il club partenopeo farà ricorso contro una sentenza che reputa ingiusta, facendo valere in tutte le sedi la volontà dell’ASL e delle motivazioni di salute dei calciatori. Una vicenda che troverà soluzioni solo nelle prossime settimane e che crea già da adesso polemiche. E che mette in risalto la difficile situazione tra sport e società, con la discrepanza di vedute che potranno creare problemi per il proseguo del campionato.