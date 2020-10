Sonia Lorenzini senza veli: il bagno in vasca non lascia spazio all’immaginazione

Sonia Lorenzini ha infiammato il web con un post che non ha lasciato spazio all’immaginazione ai suoi scatenati follower di Instagram

La showgirl ed influencer ha lasciato i follower di Instagram a bocca aperta con uno scatto bollente che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Amata dal pubblico televisivo per la sua partecipazione ad Uomini e Donne di Maria De Filippi, è stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali. qualche mese fa il settimanale Chi di Alfonso Signorini l’ha paparazzata insieme al cantante Eros Ramazzotti. Possibile un flirt tra i due anche se ad oggi non ci sono conferme da parte dei diretti interessati. Con l’ex marito di Michelle Hunziker che ci tiene a mantenere il massimo riserbo sulle sue relazioni. Detto della sua popolarità in televisione, possiamo affermare con certezza che Sonia Lorenzini è un personaggio pubblico molto apprezzato anche sul web. Con i suoi post che non passano inosservati. A 29 anni è oggettivamente una bella ragazza, che non lascia indifferenti i follower di Instagram. Con la popolarità che anche sul web è forte. La bella influencer e modella infatti sulla sua pagina ufficiale conta ben 832mila follower, con l’obiettivo di raggiungere quota un milione al più presto. Nell’ultimo scatto postato sui social è stata irresistibile per i fan. Con il bagno bollente in vasca che ha fatto perdere la testa. Dalla foto – che abbiamo postato sotto – si nota l’influencer che tiene il braccio di un’altra persona, con il suo corpo senza veli che viene coperto a stento dalla schiuma nella vasca. Un post che potete giudicare voi, ma che ha avuto un grande successo su Instagram. Infatti la foto ha fatto il pieno di like e di commenti, ed ha fatto il giro del web. Con i follower che non si sono trattenuti ed hanno riempito di complimenti la modella ed influencer che rimane uno dei personaggi più apprezzati non solo della televisione ma anche del web.