Serena Grandi ha postato una foto del suo passato su Instagram: giovane e sexy ha scatenato i fan che hanno ricordato il mito che è stato

L’attrice non sta attraversando un periodo particolarmente felice. Con la condanna a suo carico di due anni per bancarotta che ha scosso lei ed i suoi fan. I fatti raccontano di un fallimento di un suo ristorante a Rimini (la Taverna di Miranda, che prende il nome dal suo celebre film di Tinto Brass) gestita dalla società Donna Serena. In varie interviste la diretta interessata ha dato la sua versione dei fatti, parlando di una carenza di informazioni del suo vecchio avvocato che non l’avrebbe mai informata sul rischio fallimento in corso. Durante le interviste l’attrice ha esposto la volontà di ricorrere in Appello per dimostrare la sua innocenza con il suo nuovo avvocato. Una situazione che dovrà chiarire al più presto. In ogni caso per lei l’affetto dei suoi affezionati fan non le manca. Su Instagram Serena Grandi rimane molto attiva, con la pubblicazione di tanti post che aggiornano sulla sua situazione personale. Ma è stato l’ultimo post che ha pubblicato ad infiammare i follower, che come detto nutrono una grande passione per l’attrice bolognese. Che nel passato è stata una vera e propria icona sexy, con le sue curve che hanno fatto sognare milioni di italiani. Con una foto del passato, quando si trovava nel pieno della forma ed era il personaggio del momento, ha ottenuto un grande successo. Con i follower che sono stati riportati indietro nel tempo e che hanno apprezzato lo scatto riproposto dall’attrice. Una foto che ha messo in risalto la sua estrema sensualità e la bellezza, che l’hanno resa celebre nel mondo. Insomma, uno scatto che riproponiamo sotto e che di sicuro verrà apprezzato come accaduto su Instagram. Tra i tanti commenti ricevuti sul web: “Sei un mito” “La più bella di tutte” e tanti altri che hanno confermato la sua popolarità che dura negli anni.