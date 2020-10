Paola Turani ha infiammato il web con un post in intimo per una colazione bollente sul lago di Como: foto che ha fatto il giro del web

La modella ed influencer ha un grande seguito sui social. Lei che dall’età di sedici anni è un volto pubblico noto grazie alle apparizioni anche televisive, ad oggi resta uno dei personaggi più apprezzati del web. Con i suoi 1,5 milioni di follower ha un seguito garantito ad ogni post che pubblica. La bella 32enne bergamasca infatti è oggettivamente una bella donna, con una bellezza che non lascia indifferenti ed un fisico che fa sognare i suoi ammiratori. Tanti i post che ha pubblicato nell’ultimo periodo su Instagram e che hanno avuto un successo clamoroso. Con i like ed i commenti che hanno evidenziato il gradimento del pubblico nei suoi confronti. Che resta alto e possiamo dire anche meritato. Non di rado i suoi post raccolgono numeri impressionanti, con piogge di like e commenti che rendono l’idea della popolarità che ha raggiunto il suo personaggio. Cosa che è avvenuta anche con l’ultima foto che ha pubblicato su Instagram. Che ha fatto sognare i follower che si sono detti pazzi di lei nei commenti ad uno scatto che ha fatto il giro del web. Paola Turani è una bellezza assoluta, e per lei è facile raggiungere il successo quando al centro dell’attenzione c’è il suo fisico. Ma l’influencer bergamasca non appare mai volgare ed eccessiva, anche quando la sua sensualità raggiunge vette elevate. Anche nel post in intimo sullo spettacolare terrazzo che affaccia sul lago di Como è stato di un successo clamoroso. Bella e sensuale, ha fatto sognare i follower in intimo, con il gioco del vedo non vedo che ha lasciato immaginare le sue curve. Uno spettacolo per i suoi ammiratori che hanno commentato con entusiasmo l’ennesimo suo scatto che ha raggiunto un successo clamoroso di like e di commenti.