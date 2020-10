Naike Rivelli: “Per fare carriera bisogna saperli fare”-Video

View this post on Instagram

Naike Rivelli BASIC INSTINCT #parody #parodia Viviamo nel paese delle prese per il culo! 🤦🏻‍♀️ una società di “vip” che fanno sparlare di se sputtanandosi in tv, calunniando e proclamando il falso regolarmente senza ripercussioni. Oggi facciamo parte di un nuovo mondo senza regole e senza protezione, senza verità, dove il tribunale e la caccia alle streghe avvengono direttamente in TV. Non ci si denuncia più attraverso gli avvocati e i sistemi legali. Perché?! Quando Possiamo venderci servizi e notizie false, amori e matrimoni finti, storie combinate, scoop inventati e ce addirittura un intera rete televisiva che ci marcia sopra..??? La verità non interessa più a nessuno, interessa il gossip. Wow… e poi ci lamentiamo che le cose non vanno. Ragazze che si svendono per partecipare come “vip” al GFVIP, presentatrici televisive che si sentono giudici e proclamano sentenze..🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ tutti che sfruttano qualcosa e dicono la qualunque x quattro soldi. Dovrebbe davvero essere illegale. Gente che prende cachet per fingere di stare assieme e poi dopo anni di finti scoop, prende ancora più soldi per dire che erano tutte cazzate.. tutto ciò a scapito di terzi. Aiuto ..che l’universo ci perdoni . #naikerivelli #contro #falso #calippocrazia #calippocratiche #bugie #media #tv #potereassoluto #manipolazione #scoop #finti #soldi #successo #vip #trash #trashitaliano #trashtv #stop @ornellamuti @ognimattina_tv8 @lucatommassinidreamer @luciopresta @liberoquotidiano @trash_italiano @ilmessaggero.it @gazzettadellosport @ilcorrierenews @ilfattoquotidianoit @dagocafonal @skyitalia @leggo.it @grazia_it ps) quasi dimenticavo: evviva il pelo 💃🏻❤️❣️🤪🤣😂