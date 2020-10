Mercedesz Henger ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato dei dettagli bollenti che non sono sfuggiti ai follower di Instagram

La showgirl è al centro delle attenzioni sul web. Non solo degli ammiratori ma anche degli hater che non smettono di bersagliarla anche con accuse forti e pesanti. Ma la diretta interessata è riuscita sempre a rispondere con decisione ed eleganza, non cadendo nella trappola della provocazione. La figlia della bella Eva ha una forte somiglianza con sua mamma. Che ancora oggi resta una donna bellissima. La showgirl sta ripercorrendo le tappe della mamma anche grazie al suo fisico esplosivo e ad una bellezza disarmante. Che cattura l’attenzione del pubblico non solo nelle sue apparizioni televisive, ma anche in quelle sul web. Fisico prorompente e curve bollenti le armi di seduzione che usa per far perdere la testa ai suoi ammiratori. Un mix di bellezza e sensualità che le anno permesso di bruciare le tappe e di diventare un personaggio pubblico seguito ed apprezzato. Tanti i video e le foto che Mercedesz Henger pubblica su Instagram, e che riscuotono un successo clamoroso. Per tutta l’estate ha seguito le orme della mamma, che appare sempre più giovane e bella. Ma anche la figlia d’arte riceve il calore e l’affetto dei follower che non perdono occasione per mostrare il loro interesse nei suoi confronti a suon di like e di commenti. Cosa che è accaduto nell’ultimo post, che chiaramente fa riferimento a qualche mese fa. A quell’estate che le manca già tantissimo e che vorrebbe potesse ritornare al più presto. La foto sotto la doccia all’aperto è stata bollente. Il costume scuro ha messo in evidenza il suo lato b, con l’acqua che le scorre addosso che ha dato una carica di sensualità allo scatto non indifferente. Immagini non per deboli di cuore, e che non abbiamo postato sotto per farvi avere un giudizio sullo scatto. Che come detto su Instagram è stato un successo e che ha fatto il giro del web in pchi minuti dalla pubblicazione.