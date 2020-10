Justine Mattera ha scatenato il web con un video del suo allenamento del lunedì: fisico perfetto e curve in evidenza, il mix giusto per i fan

La showgirl ha pubblicato un lungo video mentre si allena in palestra. Immagini che ovviamente sono state apprezzate dai suoi ammiratori, che non hanno esitato a lasciare un like al video e ad offrire un commento sulla sua prestazione. Nell’ultimo periodo l’ex moglie di Paolo Limiti sta dando il meglio di sé sui social, con foto e video che spesso hanno fatto il giro del web. Donna attraente e sexy, ha un grande seguito sui social ma anche nelle sue apparizioni televisive. Ma è proprio su Instagram che riesce a farsi notare dai suoi 450mila follower grazie a dei post bollenti che non passano affatto inosservati. Che siano infatti foto o video poco importa, la showgirl sa sempre come stupire il popolo del web con la sua estrema sensualità e bellezza. Caratteristiche fisiche che conserva nel corso degli anni e che fanno impazzire i follower. Che di volta in volta si scatenano sotto i post che pubblica. Justine Mattera nell’ultimo video ha espresso il piacere di allenarsi nel suo giorno preferito della settimana. Quello che permette di recuperare dallo stress del fine settimana e di rigenerarsi sudando e faticando con un attrezzo. Parlando con i follower mentre si allenava sulla sua cyclette ma messo in evidenza il suo fisico perfetto. “Il sudore che mi cola dal naso” l’immagine della fatica e dell’impegno che ci mette nelle sue sedute per dare il massimo e mantenere il suo fisico perfetto. “Il lunedì è da recupero e per questa ragione è la mia giornata preferita per fare i rulli!!” ha commentato, con i follower che hanno gradito il regalo della showgirl. “E’ bellissimo fare colazione e vedere te in diretta che ti alleni” ha scritto un follower. E voi, cosa ne pensate del nuovo video della showgirl?