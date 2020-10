Antonella Mosetti ha pubblicato un video su Instagram che ha messo in risalto un suo particolare fisico che ha esaltato i suoi follower

La showgirl è un personaggio seguitissimo sui social. Amata o detestata, in ogni caso si parla di lei che riesce a mettersi al centro dell’attenzione o per post che esaltano le sue qualità fisiche. O per comportamenti o frasi che trovano consensi o critiche sul web. Non è la prima volta che accade che la showgirl romana si trova al centro di feroci polemiche. E’ accaduto tante volte per esempio durante l’estate, sia per chi l’ha voluta criticare per l’aspetto fisico, sia per alcune frasi condivise ed infelici che hanno creato il caos. Nel primo caso ci sono dei follower che hanno voluto mettere in risalto i suoi troppi ritocchi di chirurgia estetica che l’hanno portata a modificare in tutto il suo spetto naturale. Che adesso sta cercando di recuperare con nuovi interventi che lei stessa sta descrivendo sulla sua pagina Instagram. La seconda polemica è arrivata a seguito di una frase infelice condivisa sempre su Instagaram per difendere l’amico Flavio Briatore, colpito dal coronavirus e dalle polemiche scaturite per le serate al Billionaire di Porto Cervo. Ma ci sono anche tantissimi follower che però stravedono per Antonella Mosetti. E che non fanno mancare la loro approvazione per lei ad ogni post pubblicato con like e commenti che esprimono solo approvazione nei suoi confronti. Nell’ultimo post che ha condiviso, la showgirl ha raccontato una delle sue passioni che resta quella della palestra. Il video ha inquadrato però solo il suo lato b in bella mostra. Un post che ha raccolto tantissimi consensi tra i suoi fan che hanno avuto solo commenti positivi per lei. Video che abbiamo riproposto sotto e che ha confermato la forma fisica perfetta della showgirl che continua a far sognare i follower.