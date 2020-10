Valentina Vignali, il bikini autunnale è da capogiro: “Sei fantastica”

Valentina Vignali ha esaltato i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in risalto le sue curve che hanno fatto il giro del web

L’autunno ha regalato ai follower di Instagram un bikini mozzafiato. E la protagonista è stata la campionessa della nazionale di Basket italiana. Che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto e le sue curve che hanno fatto impazzire i suoi ammiratori. Personaggio televisivo, ma anche modella, è stata per tutta l’estate al centro dell’attenzione sui social grazie ad i suoi post che come detto non passano mai inosservati. Con i suoi fan che ne apprezzano le doti fisiche. In un periodo inusuale come quello di quasi metà ottobre la bellezza di Rimini ha fatto perdere la testa ai suoi fan che la seguono su Instagram. Per lei sui social c’è un grande successo, che viene testimoniato dai suoi 2,3 milioni di follower che si dicono pazzi di lei e delle sue curve. L’ultimo post che ha pubblicato come detto è stato una piacevole sorpresa per i follower, che hanno apprezzato un bikini che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Post che abbiamo pubblicato sotto e che ha scatenato le fantasie dei fan. In evidenza sia il lato a che il lato b della bellezza emiliana. Valentina Vignali è oggettivamente una bellissima ragazza, che fa perdere la testa con le sue curve che non passano inosservate. Anche stavolta il successo per lei è stato clamoroso, con centinaia di commenti e migliaia di like al post che hanno testimoniato l’apprezzamento dei follower e la popolarità che continua a riscuotere anche sul web. Post che non è stato per deboli di cuore, con qualche follower che ha così commentato: “Sei fantastica, ma così ci fai morire”. Riferendosi alle scollature del post che ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori del web. E voi, cosa ne pensate del post?