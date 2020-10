Miriam Leone nuda, ma la foto è sbiadita. I fan: “L’abbiamo consumata”

Miriam Leone ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato i suoi follower: nuda, ha sfocato lo scatto che ha fatto il giro del web

L’attrice siciliana riesce sempre a catturare l’attenzione del web con foto e video che non passano inosservate. Nelle ultime settimane è stata al centro del gossip per via di una presunta gravidanza che per la verità ancora non ha trovato conferme. La sensazione di essere in dolce attesa l’attrice l’ha data in più di una circostanza. Sia con foto che hanno messo in evidenza un pancino sospetto. Ma anche con delle foto che hanno dato dei segnali in quella direzione. Sta di fatto che la bellezza siciliana ad oggi non ha né confermato né smentito la notizia che gira sul suo conto. Un po’ come del resto per tutto quello che la riguarda, non ha voluto dare una risposta lasciando tutti nell’incertezza. Intanto ha continuato a pubblicare tante foto su Instagram tra un set ed un altro. Ad oggi Miriam Leone, oltre ad essere una bellezza unica, è anche uno dei personaggi più famosi tra gli attori sul palcoscenico nazionale. La sua carriera è ad oggi al centro di una crescita che non trova rivali, e che la pone come un personaggio pubblico tra i più amati. Lo scatto che ha pubblicato poco fa ha evidenziato la sua ironia. Infatti si è presentata completamente nuda su Instagram, con i follower che hanno però atteso invano che l’immagine si caricasse. Invece è rimasta così, sbiadita con i follower che hanno potuto lavorare solo di immaginazione per provare a scoprire l’attrice. Tutti i commenti dei fan hanno avuto lo stesso dubbio, ossia quello che si potesse trattare di un problema di connessione che non faceva caricare la foto. Invece Miriam Leone ha stuzzicato i folower, lasciandoli a lavorare di immaginazione. Qualcuno ha scritto: “Potrebbe essere un messaggio in chiave gravidanza?”