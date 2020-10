Justine Mattera senza freni: il post che ha pubblicato su IG non è per deboli di cuore. Curve che scatenano i fan e che fanno il giro del web

Showgirl scatenata su Instagram con una serie di foto che hanno messo in evidenza la sua straordinaria forma fisica che non è passata inosservata sul web. La foto che ha postato poco fa ha infiammato i follower per la carica di sensualità che ha sprigionato. Il costume ha esaltato le sue forme fisiche, quelle di una donna di 49 anni che fa ancora perdere la testa ai suoi ammiratori. Che sono tanti e che non si perdono nemmeno un post della showgirl che mostra tra l’altro un fisico perfetto che fa perdere la testa. L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è stato un successo clamoroso, con i like ed i commenti dei follower che hanno evidenziato ancora una volta la sua forte popolarità. Come detto il post che ha pubblicato, e che abbiamo riproposto sotto, è stato un grande successo per quel che riguarda il suo fisico in evidenza. Il costume ad un pezzo e con la cerniera abbassata fino all’inguine, ha scatenato i fan. Anche perché Justine Mattera ha finto il gesto di slacciarlo, movimento che ha evidenziato ancora di più le sue forme che hanno reso rovente l’atmosfera. Follower che si sono scatenati nei commenti entusiasti nei suoi confronti, e che hanno avuto tutti lo stesso contenuto. Ossia l’esaltazione per l’ex moglie di Paolo Limiti che ancora oggi rimane uno dei personaggi più amati del web e della televisione. “Sei un vero schianto” ha scritto un follower che ha messo in evidenza la carica sexy del post che ancora una volta ha fatto il giro del web. Insomma, il post lo potete vedere sotto, dando anche un giudizio su quella che è stata la bellezza della showgirl.