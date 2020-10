Claudia Ruggeri, il selfie allo specchio scatena i follower: “Meravigliosa”

Claudia Ruggeri scatena i suoi follower di Instagram con un selfie allo specchio che mette in evidenza un dettaglio fisico bollente

La Miss di Avanti un altro ha entusiasmato i fan con un selfie allo specchio che ha messo in evidenza un dettaglio fisico che non è sfuggito. Non è la prima volta che la showgirl riesce ad attirare su di sé l’attenzione. Bella e con un fisico perfetto e delle curve mozzafiato, è insieme a Maria Mazza e Sara Croce una delle bellezze principali del programma seguitissimo di Paolo Bonolis. Per tutta l’estate la showgirl è stata molto attiva, con tantissimi post su Instagram che hanno messo in evidenza la sua esplosività fisica e le curve bollenti. Le foto in bikini in spiaggia in giro per l’Italia hanno spesso catturato l’attenzione di migliaia di follower. Che su Instagram sono per lei 947mila. Un numero importante che testimonia tutta la sua popolarità che all’inizio è arrivata proprio grazie al suo ruolo di Miss in avanti un altro. Poi la crescita sui social è stata esponenziale, con il traguardo del milione che si avvicina sempre di più. Nell’ultimo post la Miss è stata davvero irresistibile. Infatti Claudia Ruggeri ha postato un selfie allo specchio che l’ha mostrata in pantalone corto e top che ha lasciato scoperta parte del corpo. Fisico scolpito, frutto di ore di allenamenti intensi, il particolare che è balzato agli occhi dei follower è stato quello dell’abbondante décolleté. Che come detto non è sfuggito, e che ha anzi catturato l’attenzione di tutti i fan. Che si sono scatenati in commenti anche ironici, che hanno anche esortato la showgirl a scoprirsi ancora di più. Il post è stato molto apprezzato dai follower che si sono scatenati in una pioggia di like e commenti, con il numero che ha toccato livelli record. Post che abbiamo pubblicato sotto per mostrare il grande successo che ha raccolto.