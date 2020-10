Mercedesz Henger: le curve irresistibili a bordo piscina scatenano i fan

Mercedesz Henger ha scatenato i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in risalto le sue curve bollenti non rimaste inosservate

La figlia della showgirl Eva ha fatto perdere la testa ai suoi follower con uno scatto bollente che ha messo in risalto le sue curve. Non è la prima volta che accade che la bellezza di origini ungheresi riesce a catturare l’attenzione dei suoi ammiratori. Ed in generale di tutti i suoi follower di Instagram che la seguono con grande passione ad ogni sua pubblicazione. Che siano foto o video poco importa, il successo per lei è garantito ogni qualvolta mette il suo fisico al centro dell’attenzione. Bella sensuale al pari della mamma, la showgirl è amata ed odiata dai follower. Infatti sul web ci sono tantissimi suoi estimatori che non aspettano altro che poter ammirare la sua perfezione fisica. Ma ci sono anche dei detrattori che non perdono occasione per criticarla. In un recente video ha usato delle parole forti contro i suoi hater che non smettono di accusarla di essere una donna poco attraente. Ma anche una persona poco raccomandabile, con offese nei suoi riguardi anche forti. Mercedesz Henger ha risposto a tutti i suoi hater con un video che ha rispedito al mittente tutte le accuse, mettendo in evidenza la sua bellezza ed il suo fisico che fa perdere la testa a migliaia di follower. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha voluto ricordare l’estate, con il suo bikini mozzafiato che ha messo in evidenza tutta la sua carica sexy ed il lato b che ha catturato l’attenzione del web. Il perizoma strettissimo ha reso incandescente l’atmosfera per i follower che si sono scatenati con like e commenti che hanno raggiunto numeri importanti per lei. Che resta un volto apprezzato in televisione e personaggio pubblico esaltato sul web. La foto pubblicata sotto è stata un gran successo che non ha bisogno di ulteriori commenti.