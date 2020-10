Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in queste ultime ore, la super amata Romina Power nei confronti del figlio e della compagna.

Lei è una cantante, attrice, e donna del mondo dello spettacolo da moltissimi anni, stiamo parlando di Romina Power.

Nelle scorse ore ha pubblicato un ringraziamento speciale per il figlio Yari e per la sua compagna Thea, vediamo meglio insieme a cosa si riferiva.

Romina Power si rivolge a Yari e Thea: “Non poteva esserci cosa più bella”

La bellissima Romina Power è una donna che ha un profondo amore per i suoi figli, come tutte le mamme ovviamente, ma adesso che il figlio Yari ha finalmente trovato l’amore, sembra essere super felice ed emozionata.

LEGGI ANCHE —-> BALLANDO CON LE STELLE: C’è IL BACIO DI RAIMONDO TODARO AD ELISA ISOARDI

La coppia formata da Yari e da Thea hanno in comune la passione per la musica, infatti si esibiscono in vari concerti, proprio come accadeva ad Al Bano e Romina Power.

Hanno anche recentemente dichiarato, che avrebbero piacere ad esibirsi con loro, anche perché sono i genitori di Yari, oltre ad essere due cantanti di fama mondiale.

Ma torniamo a quello che è successo nelle ultime ore, e che Romina Power ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram.

LEGGI ANCHE —-> MIRIAM LEONE è INCINTA? C’è UN DETTAGLIO “SOSPETTO” PER L’ATTRICE SICILIANA

Due giorni fa, Romina ha festeggiato il suo compleanno, ed ha mostrato le varie e bellissime, composizioni di fiori che ha ricevuto.

Ma anche un regalo particolare, ovvero una torta di compleanno con sopra un personaggio scolpito, che ovviamente era uguale a lei.

Ma quello che ha colpito molti, è stata l’immagine pubblicata poche ore fa, che Romina ha indicato come la giusta conclusione per il suo compleanno, una sorta di regalo inaspettato e bellissimo.

Perché Romina Power, si è esibita in un concerto insieme a Yari e a Thea, e tutti e tre hanno cantato la canzone My Sweet Lord.

Nella fotografia possiamo vedere Romina che ringrazia con le mani giunte vicino al volto, un momento davvero dolcissimo.

E voi cosa ne pensate della coppia che si è formata sul finire di questa estate tra Yari e Thea?