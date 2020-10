Milly Carlucci disperata per il programma: “Siamo nelle mani del Signore”

Vediamo insieme per quale motivo Milly Carlucci ha fatto una dichiarazione davvero molto particolare per il programma Ballando con le stelle.

Il programma condotto da Milly Carlucci è davvero molto seguito ed apprezzato, ma in queste ultime ore la padrona di casa ha rilasciato una particolare intervista.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Milly Carlucci a Ballando con le stelle è preoccupatissima: “Siamo nelle mani del Signore”

Il programma che vede la conduzione della super amata Milly Carlucci è iniziato da poche settimane, ma nel mentre è successo davvero di tutto.

LEGGI ANCHE —> ROMINA POWER: “NON AVREI MAI IMMAGINATO TUTTO QUESTO!”

Anche perché Ballando con le stelle, sarebbe dovuto iniziare a marzo ma è stato rimando, ovviamente, per l’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

Milly ha rilasciato una recente intervista ed ha confessato un particolare preoccupazione che la lascia con il fiato sospeso e non la fa stare sicura:

“…fare dieci puntate dal vivo in questo momento difficile mette ansia e preoccupazione. Siamo nelle mani del Signore!”

LEGGI ANCHE —-> CAN YAMAN: IN ITALIA A CENA CON UN AMICO “SPECIALE”-VIDEO

Ha continuato poi nell’intervista, la super amata Milly, dichiarando che anche i concorrenti sono stati molto preoccupati, e di conseguenza adesso sono agguerriti uno con l’altro ed hanno una grandissima voglia di rivincita.

La padrona di casa di Ballando con le stelle, ha anche dichiarato che non ha una particolare rivalità con Maria De Filippi il suo programma Tu si que vales, anche perché quest’anno abbiamo tutti un nemico particolare con il quale scontrarci, ovvero il Coronavirus.

A voi piace il programma, che va in onda da oltre 10 anni condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle oppure preferite Maria De Filippi con tu si que vales?